Росбанк: Западные площадки оторвались от азиатских

Фондовый рынок: Западные площадки оторвались от азиатских. Индекс S&P 500 прибавил 1.0% в пятницу благодаря сильной корпоративной отчетности, а европейский Stoxx 600 также вырос на 1.0% на фоне неплохих показателей PMI еврозоны в июле. Сегодня в центре внимания китайские рынки, где коррекция на 3.0-3.5% вызвана ужесточением регулирования сегмента интернет образования.

Базовые ставки: Доходность 10-летних облигаций США скорректировалась вниз до 1.24% годовых (-4 бп) – высокая волатильность основной признак расхождения взглядов на итоги заседания ФРС 28 июля.

Сырьевой рынок: Стоимость барреля Brent направилась к $73 на фоне неутешительной статистики по «дельта» штамму за выходные, а также наводнений в Китае. Стоимость золота «застряла» в диапазоне $1790-1810/тр.унц. в ожидании реакции доллара США и долларовых ставок на решение ФРС на этой неделе.

Мировые валюты: Курс евро-доллара балансирует вблизи 1.178. Подтвержденная мягкость позиции ЕЦБ передала эстафету ФРС (среда) – лишь сдержанность ее риторики позволит паре удержаться в интервале 1.1750-1.1800. В противном случае, можем увидеть попытки коррекции евро, особенно, в свете предстоящей публикации статистики по ВВП США за 2к’21 (четверг).

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Банк России развеял интригу. Из всех обсуждаемых вариантов по изменению ключевой ставки Банк России избрал наиболее «ястребиный» – повышение на 100 бп (до 6.5%). По совокупности пятничной коммуникации риторика оказалась близкой к нейтральной, хотя пресс-релиз выглядел довольно жестким. Оценка «целесообразности дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях» граничила с повышением прогноза среднего уровня ключевой ставки с 26 июля до конца года на уровне 6.5-7.1%. Тем не менее, мы оцениваем итоги пресс-конференции Э.Набиуллиной как сигнал о полной компенсации реализовавшихся ценовых шоков, и расцениваем упомянутые признаки разворота инфляции как намек на выжидательную позицию.

Банк России, как и прежде, готов рассматривать широкий набор факторов: от фактических данных по инфляции и ее отклонения от прогнозной траектории (в этот раз была повышена до 5.7-6.2% г/г на конец 2021 года и до 4.0-4.5% г/г на конец 2022 года) до прогноза развития ситуации в экономике и на финансовых рынках. В некоторых категориях товаров, показавших наиболее быстрый рост цен в 1п’21, регулятор увидел признаками стабилизации, сохранив при этом повышенное внимание к инфляционным ожиданиям потребителей и производителей.

Тем не менее, и в обновленном прогнозе, и в ходе пресс-конференции «нейтральный диапазон» для ключевой ставки был сохранен на уровне 5-6%, что позволило укрепить ожидания рынка о возврате в эти границы в 2023 году и далее. Благодаря этому первичная негативная реакция (+5-7 бп) в сегменте среднесрочных процентных ставок и ОФЗ в пятницу довольно быстро исчерпала себя: свопы на ключевую ставку на горизонте 1-4 лет, как и доходности ОФЗ с сопоставимым сроком погашения прибавили 3-4 бп, а ОФЗ с погашением через 5 лет и более ограничились ростом доходностей на 2-3 бп. Тем не менее, по сравнению с закрытием прядущей недели весь спектр среднесрочных ставок удержался ниже на -5-15 бп, а долгосрочных ставок – на 15-22бп.

После решения Банка России в нашем базовом сценарии мы предполагаем неизменность ключевой ставки на уровне 6.5% до конца 2021 г., и ожидаем ее снижения до 6.0% во 2п’22. При этом не исключаем «донастройки» процентной политики в случае появления новых неучтенных факторов.