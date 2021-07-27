Банк «Открытие»: ОПЕК обещает поддерживать баланс рынка нефти весь 2022 год

Все ведущие аналитические агентства — ОПЕК, МЭА и EIA — представили в июле свои обновленные прогнозы баланса нефтяного рынка на 2021 и 2022 год. В этом году ОПЕК ожидает сбалансированности рынка, в то время как МЭА и EIA прогнозируют дефицит в размере 1 млн баррелей в сутки. В 2022 году ОПЕК также ожидает, что рынок будет сбалансирован — в том числе благодаря действиям ОПЕК+ и возможности тем самым его уравновешивать. По оценке EIA нас ждет дефицит нефти в размере 0,45 млн баррелей в сутки, МЭА ожидает еще большего дефицита — на 1 млн баррелей в сутки, отмечает Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– Учитывая, что соглашение ОПЕК+ продлено до конца 2022 года и страны-участницы будут продолжать мониторить и регулировать рынок, есть большая вероятность увидеть рынок сбалансированным. Июльские события показали, что страны ОПЕК+ умеют договариваться даже в достаточно сложных ситуациях.

Прошедшее 22 июля 2021 года заседание ЕЦБ позитивно повлияло на нефтяные котировки. Пессимизм от решения о продлении сделки ОПЕК+ на фоне глобального выхода из рисковых активов сменился коррекцией. Как мы и предполагали, на позитивных новостях из Европы нефтяные цены едва не достигли уровня в 74 доллара за нефть марки Брент.

Решение показало, что позитивный взгляд на европейскую экономику сохраняется. Было отмечено ускорение восстановления экономической активности в регионе благодаря ослаблению эпидемиологических ограничений. Риски из-за распространения дельта-штамма Covid-19 оцениваются как умеренные. ЕЦБ также указал на растущий оптимизм бизнеса на фоне восстановления спроса, что способствует поддержке инвестиционной активности. Хорошим знаком явился как общий спрос на кредиты со стороны компаний, так и то, что фактором роста спроса становится потребность в финансировании капитальных вложений. К докризисным уровням Еврозона по оценке ЕЦБ вернется в 1 кв. 2022 г.

На этой неделе выходит много статистики — продолжаем наблюдать за индексами уверенности потребителей и производителей Америки и Еврозоны, также ожидаются данные по ВВП за второй квартал США и Европейских стран, данные по рынкам труда, в том числе в России.

Укрепление доллара не даст нефти вырасти сильно, уровень котировок на эту неделю ожидается в диапазоне 70-75 долларов за баррель. Волатильность и реакция на выход статистики (особенно в разрез с ожиданиями рынка) также будет присутствовать.

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