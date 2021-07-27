Комментарии

ПСБ: Лента представила финансовую отчетность за 1 полугодие 2021 г. Лента представила финансовую отчетность за 1 полугодие 2021 г. Лента в 1 полугодии незначительно увеличила выручку до 218 млрд руб., при этом EBITDA и чистая прибыль сократились. Снижение обусловлено высокой базой 2 кв. 2020 г. Основным драйвером операционных показателей стали онлайн-продажи, они выросли на 322% г/г. Также Лента повысила прогноз расширения торговых площадей на 2021 год в 2 раза, что в совокупности со сделкой по поглощению «Билла Россия» сделает компанию 3-им по величине ритейлером в России. Мы нейтрально оцениваем текущую отчетность и ожидаем улучшения операционных показателей во 2 полугодии. Рекомендуем «покупать», целевой диапазон на уровне 280 руб. за акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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