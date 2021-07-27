«Фридом Финанс»: Ближайшая цель для S&P 500 — 4450 пунктов

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 23 июля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,01%, до 4 411 пунктов, Nasdaq прибавил 1,04%, Dow Jones поднялся на 0,68%. В лидерах роста оставались представители сектора коммуникационных услуг (+2,65%), а также коммунальные сервисы (+1,28). Хуже рынка торговался энергетический сектор, который упал на 0,43%.

Акции Moderna (MRNA: +7,8%) достигли рекордных уровней на новостях о разрешении на вакцинацию детей старше 12 лет, полученном от регулятора ЕС.

Котировки консалтинговой фирмы Robert Half (RHI: +7,3%) выросли после публикации сильного квартального отчета: выручка компании значительно превзошла прогнозы.

Бумаги Intel (INTC: -5,3%) оказались под давлением ухудшения прогнозов на следующий квартал в связи с дефицитом микросхем.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил о риске новых вспышек заболеваемости COVID-19 в штатах с невысоким уровнем вакцинации в связи с распространением штамма «дельта». Сложная эпидемическая обстановка складывается во Флориде, на которую приходится около 20% вновь выявленных заражений. В то же время заболеваемость пока не превышает 350 случаев на 100 тыс. населения при несущественном уровне смертности. Ситуация с очередной волной эпидемии не вызывает у инвесторов серьезных опасений.

Динамика торгов сегодня будет определяться ожиданиями важных для инвесторов событий. Сезон квартальной отчетности в самом разгаре. На этой неделе свои результаты представят Apple, Microsoft, Amazon. Не исключено, что им удастся превзойти ожидания инвесторов. На сегодня отчиталось около четверти компаний, входящих в S&P 500, и у 88% из них прибыль на акцию оказалась выше прогноза.

В центре внимания будет и запланированное на 28 июля заседание FOMC. Впрочем, инвестсообщество на этот раз не ожидает важных новостей от ФРС. Сегодня, на наш взгляд, на рынке будет преобладать негативная динамика после позитива минувшей пятницы.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. Гонконгский Hang Seng упал на 1,50%, китайский CSI 300 рухнул на 3,22%, хотя японский Nikkei 225 вырос на 1,04%. EuroStoxx 50 теряет 0,85%.

Аппетит к риску слабый. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,28%. Цена на фьючерс Brent выросла до $74,1 за баррель. Золото торгуется вблизи $1801 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4380–4420 пунктов.

Будет опубликован ежемесячный отчет о продажах новых домов за июнь (прогноз: рост на 4% м/м после снижения почти на 6% м/м в мае).

Индекс настроений от Freedom Finance опустился на один пункт до 51, что свидетельствует об отсутствии существенных изменений.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового максимума. Торговая неделя завершилась выше значимого сопротивления на уровне 4400 пунктов, и это стало позитивным сигналом. Индикаторы RSI и MACD указывают на вероятность продолжения роста в ближайшие торговые сессии, хотя небольшой технический откат после четырехдневного ралли не исключен. Ближайшая цель для S&P 500 — 4450 пунктов.

27 июля за второй квартал отчитается Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка корпорации вырастет на 16%, до $44,13 млрд, non-GAAP EPS повысится на 30,8%, до $1,91. Полагаем, что в числе ключевых драйверов роста финансовых показателей благодаря сохранению устойчивого спроса на облачные прикладные решения (Office 365 и Dynamics 365), а также позитивной конъюнктуре на рынке онлайн-рекламы (LinkedIn) будет сегмент Productivity and Business. Кроме того, ввиду активного увеличения спроса на услуги облачных вычислений Azure ждем очень сильных результатов от сегмента Intelligent Cloud. Полагаем, что в фокусе внимания инвесторов будут прогнозы на следующий квартал и оставшуюся часть текущего года. Особый интерес представляют показатели маржи и связанные с ее перспективами ожидания. Отчитавшиеся ранее Adobe и Oracle указывали на повышение операционных расходов и инвестиций.

Также в этот вторник будет опубликован отчет Alphabet (GOOGL) за апрель-июнь. Общерыночный консенсус предполагает рост выручки на максимальные с 2028 года 46% г/г. Оптимистичный прогноз основан на эффекте низкой базы (во втором квартале прошлого года выручка интернет-гиганта снизилась на 1,7%) и подкрепляется благоприятной конъюнктурой на рынке онлайн-рекламы. Последний фактор уже нашел свое отражение в квартальных отчетах Snap и Twitter. В фокусе внимания также результаты сегмента Google Cloud. Ожидается, что его выручка увеличится на 50% г/г, наиболее важной для инвесторов метрикой будет маржинальность, которая до сих пор была отрицательной. Полагаем, что фактические результаты Alphabet превысят консенсус-прогнозы, но реакция инвесторов на релиз может оказаться неоднозначной. На основе анализа опционного рынка мы не исключаем склонность к фиксации позиций.

26 июля после закрытия основных торгов квартальную отчетность представит Tesla Inc. (TSLA). Консенсус FactSet предполагает двукратный, до $11,5 млрд, рост выручки в сопоставлении год к году при повышении EPS (по GAAP) с $0,10 до $0,55. Объем производства и поставок электромобилей в отчетном периоде увеличился на 15% и 9% кв/кв (в 2,5 раза и 2,2 раза в сопоставлении год к году) соответственно, впервые в истории компании превысив 200 тыс. единиц. Учитывая это, мы рассчитываем на сильные финансовые результаты Tesla за апрель-июнь. Интересными будут комментарии менеджмента насчет соблюдения гайденса, ситуации с дефицитом чипов, а также операций с цифровой валютой.