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ПСБ: WSA опубликовала данные по производству стали за июнь 2021 года

В июне общемировое производство стали, по данным WSA, увеличилось на 11,6% м/м, достигнув отметки 167,9 млн тонн.

Производство стали в мире находится на рекордных значениях за всю историю существования отрасли за первые 6 месяцев 2021 года была превышена отметка в 1000 млн тонн (+14% г/г) на фоне повышенного спроса на автомобили и недвижимость. В лидерах роста оказались ТОП5 регионов по производству стали, за исключением Китая. Это объясняется реализацией отложенного спроса в сравнении с производством КНР, не испытавшем сильного спада во 2 квартале 2020 года.

Стоит отметить значительное снижения, а именно на 5,6% г/г доли Китая в мировом производстве стали. Как было сказано выше, данный эффект обусловлен сокращением спроса на рынке Китая и в то же время ускоренным производством в Японии, Индии и США.

Мы ожидаем, что к осени ажиотаж на мировых рынках стали пойдет на спад. Первым ослабление спроса, по нашим оценкам. испытает Китай, что, в свою очередь, негативно повлияет на общемировые цены. В конце этого –начале следующего года к замедлению придут ключевые игроки, а за ними и оставшийся мир, что также будет способствовать постепенному ухудшению ценовой конъюнктуры.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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