ИАЦ «Альпари»: Многие опасаются распродажи в США

Российский фондовый рынок в лице основных фондовых индексов на торгах в понедельник показывает умеренный плюс. Динамика «голубых фишек» не имеет четкой тенденции. Повышение ключевой ставки Банка России, которое состоялось в пятницу, уже было заложено в цены. Отток частных лиц с рынка акций во вклады возможен только если депозитные ставки сравняются с дивидендной доходностью рынка акций, а это сейчас 8%. Данный сценарий очень маловероятен, для этого ключевая ставка должна составить 8,5-9%. На сегодняшний день в России 13 млн частных брокерских счетов, акции «Газпрома» – наиболее популярная российская голубая фишка.

Индекс МосБиржи балансирует около 3752 пунктов, сохраняя серьезный фундаментальный апсайд, связанный с акциями «Газпрома». Вес данной бумаги в индексе значителен, при этом старт «Северного потока-2» и экспортная маржа еще не до конца учтены в ценах. Экспортные цены в Европе составляют сейчас $400, при себестоимости $100. Индекс РТС торгуется около 1604 пунктов, понятно, что, так как он рассчитывается в долларах, на него оказывает влияние курс рубля.

Многие по-прежнему опасаются распродажи в США, которая ударит и по развивающимся рынкам. Однако пока для этого нет никаких причин. В США P/E на конец года ожидается на уровне 18-19. Это ниже среднего значения за последние 30 лет. Последние 30 лет ФРС ужесточала свою политику во время экономического бума, чтобы предотвратить возможный рост инфляции. Теперь же политика регулятора стала гораздо более гибкой. Рост инвестиционных расходов предприятий продолжит повышать производительность компаний. Это значит, что компании будут меньше перекладывать свои траты на клиентов в виде стоимости на товары и услуги.

В лидерах роста сегодня бумаги «РусАгро» (+3,17%). Компания представила сегодня сильную финансовую отчетность за второй квартал текущего года. Бумаги «Ленты» снижаются примерно на 0,8%. Чистая прибыль компании в первом полугодии 2021 года сократилась на 42,7%, до 5,363 млрд руб. В целом инвесторы опасаются как неприятных внешнеполитических сюрпризов, так и дальнейшего ужесточения налоговой нагрузки со стороны российского правительства.

Российский рубль умеренно снижается и против доллара, и против евро на 0,09% и 0,45% соответственно, радуя экспортеров и Министерство финансов одновременно. Доллар/рубль – 73,68, евро/рубль – 87,01. Вообще, не очень понятно, как можно бороться с инфляцией при слабом рубле, даже если сильно задрать ставку, это мало что даст. Отказаться от покупки валюты со стороны Министерства финансов – это, наверное, единственное, что может укрепить рубль и быстро сбить инфляцию до таргета в 4%. Однако, такое решение вряд ли примут российские монетарные власти.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»