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«Фридом Финанс»: Акции Сбербанка пошли в рост

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась с роста. Торговая динамика была смешанной. Несмотря на слабонегативный внешний фон, основные российские индексы к концу дня переместились на положительную территорию. Лидерами снижения стали акции фонда китайских акций FXCN ETF (-5,58%). Вновь выросли бумаги Ашинского метзавода (+4,71%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.

Акции Сбербанка (+1,88%) пробили наверх психологическую отметку 300 пунктов. Котировки стали расти после публикации отчетности банков: совокупная прибыль сектора в первом полугодии составила 1,2 трлн руб., а прибыль Сбербанка по РСБУ достигла почти 600 млрд руб. Повышение ключевой ставки не оказывает значительного давления на чистые процентные доходы финансовых организаций. Ставки по ипотеке в ближайшее время не будут пересматриваться, хотя темпы роста рынка могут снизиться из-за повышения цен на жилье и сокращения объемов льготных кредитов. При этом на премиальных рынках (столичный регион, Санкт-Петербург), на которые приходится свыше 30% объема кредитов, спрос по-прежнему будет сохраняться на высоком уровне. Также мы не отмечаем рисков существенного охлаждения в сегментах корпоративного и розничного кредитования. Инфляционные ожидания населения повысились до 13,4%, а наблюдаемая инфляция составила 16,5%. На этом фоне спрос на кредиты останется высоким. Вскоре будет опубликована отчетность Сбербанка по МСФО за второй квартал. Мы не исключаем обновления котировками максимума после пересмотра прогнозов годовой прибыли в сторону повышения. Ближайшая цель по акциям – 328 руб. за бумагу. 

Ожидаем смешанную динамику. Ход торгов во многом будет определяться публикуемыми финансовыми результатами американских компаний, а также влиянием новостей из Китая на инвестиционный климат. На локальном рынке в фокусе внимания будут операционные результаты ОК РУСАЛ и En+. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3700–3800 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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