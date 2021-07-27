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ПСБ: Умеренный рост цен длинных ОФЗ в понедельник продолжился

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

После повышения ключевой ставки в пятницу сразу на 100 б.п. длинные ОФЗ растут в цене второй день подряд.​ В понедельник доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,94% годовых (-4 б.п.). Спрос на длинные ОФЗ также рос на фоне повышения нефтяных цен,​ поскольку текущая конъюнктура на сырьевом рынке способствует исполнению федерального бюджета с профицитом. Ближний участок кривой ОФЗ, напротив, продолжил дешеветь, отыгрывая ужесточение денежно-кредитной политики​ ЦБР. Доходность 2-летних ОФЗ выросла до 6,81% годовых (+4 б.п.).

Сегодня Минфин РФ объявит параметры планируемых на завтра размещений ОФЗ. Ожидаем, что предложение небольшого объема нового госдолга на ближайших аукционах при текущих ценах на нефть будет способствовать закреплению доходности 10-летних ОФЗ ниже 7,0% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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