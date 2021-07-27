ПСБ: Ждем, что индекс МосБиржи в течение дня продвинется в направлении 3800 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В понедельник на глобальные рынки вернулся консервативный настрой. Индекс развивающихся рынков MSCI EM потерял по итогам дня 2,4%, ведомый обвалом китайского рынка, вызванным усилением давления регуляторов на ряд сегментов hi-tech, а также ввиду опасений относительно ужесточения риторики ФРС по итогам начинающегося сегодня заседания. Негативно сказывался на настроения инвесторов и дефицит поддерживающих новостей, вновь побудивший участников рынков обратить внимание на риски, связанные с распространением заболеваемости новыми штаммами Covid-19.

Безыдейную сессию провели европейские рынки акций: ключевые биржевые индексы региона потеряли в пределах 0,3%. А вот основные фондовые индексы США смогли чуть подрасти (S&P500: +0,2%; Dow Jones IA: +0,2%; NASDAQ Composite: +0,03%), обновив исторические максимумы. Способствовали крепости американского рынка акций отскок нефтегазового сектора и ожидания большого количества знаковых финотчетностей этой недели (так, сегодня свои квартальные результаты представят 3M, General Electric, Apple, Alphabet, Microsoft, AMD), нивелировавших скудость информационного фона, слабость отчетность Lockheed Martin (-3,3%) и данных по продаже новостроек в США (показатель составил 676 тыс. домов, минимум с июня 2020 года).

Ситуацию на глобальных рынках по состоянию на утро вторника мы оцениваем как близкую к нейтральной. В Азии наблюдается перевес в сторону роста (под выраженных давлением остаются рынки КНР), нефтяные котировки также повышаются, но весьма сдержанно. А вот фьючерсы на американские и европейские индексы – в символическом «минусе». Мы полагаем, что рынки будут сегодня находиться в ожидании корпоративных новостей и статистики (сегодня выйдут данные по заказам на товары длительного пользования в июне) из США, рассчитываем на улучшение настроений к концу дня.

Индекс МосБиржи начал неделю повышением, отыграв пятничные потери и вернувшись к отметке 3750 пунктов благодаря крепости рынка нефти и стабилизации внешнего фона, способствовавшим оживлению спроса на внутренние сектора. Так, в лидеры роста по итогам дня вышли акции финансового сектора, где мы выделим бумаги Сбера (оа: +2,3%; па: +2,4%), поддержанные, в том числе и скорой публикацией финансовой отчетности за 2 квартал (29 июля), ожидаемой сильной, и TSC Group (+2,1%). Заметно прибавили, выйдя из достаточного узкого коридора последних недель акции ГК ПИК (+3,5%). Также отметим акции Магнита (+1,7%), тоже в конце недели представляющего финотчетность. И бумаги НМТП (+2,6%), сумевшие развить восстановление от двухлетних минимумов, причем при повышенной торговой активности. В «фишках» сталелитейных компаний сохранилась инерция к росту, но умеренному (Северсталь: +0,4%; НЛМК: +0,8%; ММК: +0,9%). В аутсайдерах дня оказались Лента (-2,2%), откатывающиеся «префы» Россетей (--1,6%) и отдельные бумаги сырьевых секторов (Мечел: -1,1%; Башнефть, па: -1,5%). Учитывая не вполне однозначный внешний фон, складывающийся во вторник, индекс МосБиржи может в начале торгов удерживаться у 3750 пунктов. Ждем, что в течение дня индекс возобновит движение в направлении 3800 пунктов. Рассчитываем на сохранение спроса на «фишки» внутренних секторов, в первую очередь финансового.

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