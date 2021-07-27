ПСБ: Ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным снижением
Ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным снижением
В начале торгов ждем индекс МосБиржи у 3750 пунктов с постепенным движением в направлении 3800 пунктов
Если Минфин сохранит тактику предложения небольшого объема нового госдолга на ближайших аукционах, то ожидаем закрепления доходности 10-летних ОФЗ ниже 7,0% годовых
Лента (ПОКУПАТЬ) в 1 полугодии увеличила выручку на 0,5% до 218 млрд руб. (НЕЙТРАЛЬНО)
НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально оцениваем текущую отчетность т.к. снижение обусловлено высокой базой 2 кв. 2020 г. и переключением основных ресурсов компании на приобретение сети Билла, что сделает Ленту 3-им по величине российским ритейлером и вторым крупнейшим оператором супермаркетов в Москве. Улучшения операционных показателей и ускорение роста выручки ждем во 2 полугодии. Рекомендуем «покупать», целевой диапазон на уровне 280 руб. за акцию.
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