Комментарии

ПСБ: Ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным снижением Ожидаем удержания доллара в нижней части диапазона 73,5-75,5 рублей, с возможным снижением В начале торгов ждем индекс МосБиржи у 3750 пунктов с постепенным движением в направлении 3800 пунктов Если Минфин сохранит тактику предложения небольшого объема нового госдолга на ближайших аукционах, то ожидаем закрепления доходности 10-летних ОФЗ ниже 7,0% годовых Лента (ПОКУПАТЬ) в 1 полугодии увеличила выручку на 0,5% до 218 млрд руб. (НЕЙТРАЛЬНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы нейтрально оцениваем текущую отчетность т.к. снижение обусловлено высокой базой 2 кв. 2020 г. и переключением основных ресурсов компании на приобретение сети Билла, что сделает Ленту 3-им по величине российским ритейлером и вторым крупнейшим оператором супермаркетов в Москве. Улучшения операционных показателей и ускорение роста выручки ждем во 2 полугодии. Рекомендуем «покупать», целевой диапазон на уровне 280 руб. за акцию. ПАО «Промсвязьбанк»

info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



