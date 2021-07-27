«Фридом Финанс»: Новые рекорды по итогам 2-го квартала

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 26 июля американские фондовые площадки продемонстрировали позитивную динамику. Основные индексы обновили исторические максимумы. S&P 500 вырос на 0,24%, до 4422 пунктов, Nasdaq прибавил скромные 0,03%, Dow Jones поднялся на 0,24%. Лидерами стали энергетические компании (+2,50%), а также сектор сырья и материалов (+0,88%). Хуже рынка торговался сектор здравоохранения, который потерял 0,62%.

Hasbro (HAS: +12,2%) превысила прогнозы по выручке, EPS и маржинальности бизнеса за второй квартал. Менеджмент подтвердил планы на 2021 год.

Акции Aon Plc (AON: +8,2%) выросли после анонса разрыва сделки стоимостью $30 млрд по поглощению Willis Towers Watson (WLTW: -9%). AON выплатит WLTW $1 млрд за отказ от покупки.

Бумаги китайской TAL Education Group (TAL: -26,7%) продолжили падение в связи с ограничением образовательной онлайн-деятельности в КНР.

Фондовые индексы США продолжили обновлять исторические максимумы на фоне сильных результатов компаний за второй квартал. Сегодня отчетность представят Alphabet (GOOGL) и Microsoft (MSFT), что может поддержать рынки в случае превышения компаниями ожиданий.

Дополнительную поддержку американским индексам оказывает переток средств инвесторов с китайского рынка, который оказался под давлением из-за действий властей КНР. В частности, компаниям из сектора образовательных технологий, который еще недавно оценивался в $100 млрд (TAL, EDU, GOTU), запретят получать прибыль, привлекать капитал или выходить на биржу, если они еще не провели размещения акций. Стоимость бумаг этих организаций снизилась в десятки раз по сравнению с пиками текущего года.

Рост заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма «дельта» и слабая макростатистика пока не оказывают давления на фондовые площадки США. По данным, вышедшим в понедельник, продажи новых домов в июне сократились до 676 тыс. (консенсус: 800 тыс.) по сравнению с 724 тыс. месяцем ранее. Этот показатель снижается уже три месяца подряд. В понедельник количество заражений коронавирусом в Штатах впервые с февраля достигло 89 тыс.

· Азиатские фондовые площадки показали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng упал на 4,48%, китайский CSI 300 рухнул на 3,53%, японский Nikkei 225 вырос на 0,49%. EuroStoxx 50 теряет 0,62%.

· Аппетит к риску слабый. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,28%. Фьючерс на нефть марки Brent снижается до $73,5 за баррель. Золото торгуется вблизи $1798 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4390-4440 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской уверенности в июле. Консенсус предполагает снижение до 124 пунктов по сравнению со 127 пунктами в июне.

Индекс настроений от Freedom Finance остался на уровне 51 пункта, что свидетельствует об отсутствии существенных изменений в настроениях инвесторов.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового максимума. Индикатор MACD перешел на положительную территорию и указывает на вероятность продолжения роста бенчмарка в ближайшие торговые сессии, хотя небольшой технический отскок после 5-дневного ралли не исключен. Ближайшей целью выступает уровень 4450 пунктов.

Сегодня за второй квартал отчитается Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка корпорации вырастет на 16%, до $44,13 млрд, non-GAAP EPS повысится на 30,8%, до $1,91. Полагаем, что в числе ключевых драйверов роста финансовых показателей благодаря сохранению устойчивого спроса на облачные прикладные решения (Office 365 и Dynamics 365), а также позитивной конъюнктуре на рынке онлайн-рекламы (LinkedIn) будет сегмент Productivity and Business. Кроме того, ввиду активного увеличения спроса на услуги облачных вычислений Azure ждем очень сильных результатов от сегмента Intelligent Cloud. Полагаем, что в фокусе внимания инвесторов будут прогнозы на следующий квартал и оставшуюся часть текущего года. Особый интерес представляют показатели маржи и связанные с ее перспективами ожидания. Отчитавшиеся ранее Adobe и Oracle указывали на повышение операционных расходов и инвестиций.

Также в этот вторник будет опубликован отчет Alphabet (GOOGL) за апрель-июнь. Общерыночный консенсус предполагает рост выручки на максимальные с 2018 года 46% г/г. Оптимистичный прогноз основан на эффекте низкой базы (во втором квартале прошлого года выручка интернет-гиганта снизилась на 1,7%) и подкрепляется благоприятной конъюнктурой на рынке онлайн-рекламы. Последний фактор уже нашел свое отражение в квартальных отчетах Snap и Twitter. В фокусе внимания также результаты сегмента Google Cloud. Ожидается, что его выручка увеличится на 50% г/г, наиболее важной для инвесторов метрикой будет маржинальность, которая до сих пор была отрицательной. Полагаем, что фактические результаты Alphabet превысят консенсус-прогнозы, но реакция инвесторов на релиз может оказаться неоднозначной. На основе анализа опционного рынка мы не исключаем склонности к фиксации позиций.