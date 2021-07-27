Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 27 июля: 73,8471 руб/доллар США и 86,9919 руб/евро

ЦБ РФ с 28 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 73,8471 руб.
  • 1 евро - 86,9919 руб.
  • 10 китайских юаней - 113,5270 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2509 р. (0,34%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3252 р. (0,37%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7650 р. (0,67%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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