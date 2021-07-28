Клиенты «Открытия» за полугодие заработали до 19% годовых в рублях и 16% годовых в долларах США

СК «Росгосстрах Жизнь», УК «Открытие» и «Открытие Брокер» (входят в группу банка «Открытие») составили рейтинг самых доходных инвестиционных стратегий за первое полугодие 2021 года. Средняя доходность, взвешенная по объему инвестированных средств в продуктах типа «Автоколл», составила 19% годовых в рублях и 16% годовых в долларах США. Доходность по ИСЖ с регулярными взносами превысила 47% в рублях на первый взнос.

Лучшей стратегией инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) от «Росгосстрах Жизнь» с единовременным взносом стала стратегия «Максимальный потенциал», состоящая из наиболее перспективных акций компаний из США, включая General Electric и Blackrock — за I полугодие 2021 года она принесла клиентам доходность в размере 8,11%*. На втором месте — стратегия ИСЖ «Электромобили» сроком на 5 лет, в составе которой акции лидеров электроавтомобильного сектора, в том числе BMW, Tesla, Toyota и др. — она позволила клиентам заработать +7,65%* за полгода. Третьей по доходности стала стратегия «Глобальные фонды» с доходностью +4,08% — в ее состав входят 5 международных фондов, в том числе фонды Bank of New York Mellon и Aberdeen, среди которых есть фонды акций и фонды облигаций.

Лучшими стратегиями ИСЖ с регулярными взносами «Страйк» стали «Мировые бренды» (доход +9,43% на 5 взносов, даже если внесен только один, или +47,15% на первый взнос), и Fedex (доход +2,86% на 5 взносов, даже если внесен только один, или +14,38% на первый взнос).

«Продукты со 100-процентной защитой капитала не только позволяют клиентам быть абсолютно уверенными в том, что они вернут свои инвестиции в конце срока действия договора, но и дают возможность заработать на росте ценных бумаг. Кроме того, клиенты банка „Открытие“ регулярно получают доход по купонным стратегиям ИСЖ: по состоянию на 1 июля 2021 года выплаты были у более чем 1500 владельцев полисов. При этом в программах с единовременным взносом доходность по таким выплатам достигала 17%», — говорит руководитель по развитию инвестиционно-страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь» Владимир Тураев.

Открытые паевые инвестиционные фонды под управлением УК «Открытие» сохранили лидирующие позиции по доходности по результатам первой половины 2021 года. ОПИФ «Открытие — Глобальные инвестиции» с начала 2021 года вырос на 16,28%, сохраняя первое место по доходности за год (+ 57,17%) и за три года (+ 116,61%) среди всех смешанных фондов в стране. Флагманский фонд акций на российском рынке ОПИФ «Открытие — Акции» по итогам полугодия вырос на 16,01%, за год — на 43,64%, за 3 года — на 78,52%. ОПИФ «Открытие — Лидеры инноваций» с начала года вырос на 15,03%, за год — на 68,26% и занимает абсолютное первое место по доходности среди всех российских фондов за 3 года (+134,19%).

«Особо отмечу доходность, которую наши фонды показывают за трехлетний период. Именно такой срок считается релевантным для получения адекватной оценки успешности фонда и экономически целесообразным с точки зрения налогообложения. Ведь при владении паями от трех лет инвестор освобождается от уплаты налога (от НДФЛ можно освободить доход не больше 3 млн рублей в год). Мы видим, что по доходности за три года фонд «Открытие — Лидеры инноваций» занимает абсолютное первое место среди всех российских фондов, а фонд «Открытие — Глобальные инвестиции» показывает аналогичный результат среди фондов смешанных инвестиций. Такие показатели были бы невозможны без доверия наших клиентов и слаженной работы команды УК «Открытие», — говорит Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие».

Синергия УК «Открытие» и «Открытие Брокер» позволила совместно разработать высокоэффективные инвестиционные продукты и стратегии для клиентов группы. Так, с начала 2021 года более 17 тыс. клиентов группы банка «Открытие» получили доход от инвестиций по стратегии доверительного управления (ДУ) «Купонная», разработанной совместно с фабрикой структурных продуктов «Открытие Брокер». Купонные выплаты находятся в диапазоне 11-15% годовых, в абсолютных значениях — 11-32,5%. Основой стратегии стали акции крупнейших российских корпораций: АЛРОСА, НОВАТЭК, «Яндекс», «Московская биржа», «МТС», «Магнит», «Роснефть», «Полюс», «Аэрофлот», «Газпром», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и ГМК «Норильский никель». Компании занимают лидирующие позиции в своих сегментах и демонстрируют позитивную динамику финансовых и операционных результатов на рынке. В этом году благодаря росту базовых активов «автоколл» сработал сразу по 7000 из 17 095 контрактов, что позволило клиентам получить всю сумму инвестирования — 3,5 млрд рублей и купонов на сумму более 1,5 млрд рублей, и реинвестировать средства в новые актуальные инвестиционные идеи.

По стратегии ДУ «Облигационная» (коммерческие облигации серии 001РС-04 Johnson & Johnson, Mcdonald's, Unilever, Kellogg, Kraft Heinz) клиенты «Открытие Брокер» получили купон в размере 12% годовых от номинальной стоимости облигаций.

В июне УК «Открытие» в связи с превышением целевой доходности приняла решение о досрочном прекращении стратегии доверительного управления ИИС «Структурированная» с инвестиционной идеей на рост акций FedEX. Средняя доходность стратегии, разработанной совместно с фабрикой структурных продуктов «Открытие Брокер», составила более 13% годовых, приблизившись к 25% за весь срок. Общее количество реализованных контрактов составило 1776, а объем средств для досрочного погашения превысил 614 млн рублей.

В мае произошло очередное купонное наблюдение по биржевым инвестиционным облигациям (БИО) серии БО-ИО01 с инвестиционной идеей на корзину компаний сектора luxury и дополнительным купоном с эффектом памяти. За последний год все акции, входящие в состав этой стратегии, отыграли прошлогодние потери и показали значительный прирост стоимости. По итогу купонного наблюдения инвесторам был выплачен повышенный купон, обеспеченный эффектом памяти, сразу за два года в размере 30% от номинальной стоимости облигаций.

Также квалифицированным инвесторам предлагалась структурная облигация «Ставка на лидеров», эмитентом которой выступил «Открытие Брокер». Продукт, в состав которого вошли «голубые фишки» российского рынка, всего за полгода принес держателям доход в размере 16% годовых. Изначально планировалось, что срок продукта составит полтора года. Однако в связи с превышением акциями барьера отзыва продукт был отозван при втором квартальном наблюдении по выплате купона в связи с досрочной реализацией инвестиционной идеи.

В общей сложности за первое полугодие 2021 года в «Открытие Брокер» было погашено или отозвано 2493 структурных продукта в рамках 83 инвестиционных идей в формате нот (Autocall notes). Общий объем погашенных продуктов составил 6,99 млрд рублей. Ноты, номинированные в четырех валютах (USD, EUR, RUB, GBP), показали отличную результативную доходность. Так, доходность в нотах с условным купоном в долларах, взвешенная по объему инвестирования, составила 16,35% годовых (в версии с гарантированным купоном 9,42% годовых), а в рублевых нотах с условным купоном средняя доходность, взвешенная по объему инвестирования, составила 21,09% годовых (в версии с гарантированным купоном 11,54% годовых).

Также за первое полугодие 2021 года в «Открытие Брокер» успешно погасились или отозвались на брокерских счетах более 5,5 тыс. структурных продуктов типа «автоколл» на сумму 4,99 млрд рублей, что принесло клиентам в среднем доход, взвешенный по объему инвестирования, в размере 19,22% годовых в рублях.

«Фабрика структурных продуктов группы „Открытие“ в очередной раз подтвердила свою репутацию поставщика первоклассных инвестиционных решений. Мы рады, что инвестиционные идеи, заложенные основу наших продуктов, реализовались и принесли инвесторам достойную доходность как в продуктах с полной защитой капитала, так и в продуктах с условной защитой. Мы и дальше планируем предлагать нашим клиентам подобные инструменты, которые на текущий момент доступны только квалифицированным инвесторам», — говорит начальник управления структурных продуктов «Открытие Брокер» Антон Плясунов.

*Промежуточный результат с учетом коэффициента участия и изменением курса валют.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ООО СК «Росгосстрах Жизнь» — дочерняя компания ПАО СК «Росгосстрах», входящая в группу банка «Открытие», акционером которого является Банк России. Создана в 2019 году на базе приобретенной страховой компании. Специализируется на инвестиционно-накопительных продуктах страхования жизни, которые реализует через агентскую сеть и через банки-партнеры. www.rgsl.ru

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания. www.rgs.ru.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

При заключении договора доверительного управления ценными бумагами, а также договора на ведение индивидуального инвестиционного счета следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии «Купонная» и стратегии ИИС «Структурированная» при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам/эмитента. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц. В случае подачи Уведомления о распределении активов, содержащего информацию о выводе всех Активов по Стратегии управления «Купонная» и стратегии ИИС «Структурированная» если на дату направления Учредителем управления Доверительному управляющему этого уведомления Активы Учредителя управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), реализация (исполнение) указанного срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, размещенной на сайте брокера АО «Открытие Брокер» https://open-broker.ru в разделе «Документы для оформления сделок со структурным продуктом «Автоколл» (для стратегии управления «Купонная») или в разделе «Документы для оформления сделок со структурным продуктом «С защитой капитала» (для стратегии управления ИИС «Структурированная»). Вывод активов до истечения Срока действия Стратегии управления может привести к существенным потерям Активов. Под Базовым активом подразумевается корзина финансовых инструментов, входящих в состав конкретной инвестиционной идеи. Выплата «купонов» по стратегии управления «Купонная» осуществляется в случае достижения цены Базового актива (всех базовых активов, входящих в корзину ценных бумаг), установленного уровня (Купонный барьер) на дату окончания «купонного» периода. Если «купон» не был выплачен по причине того, что цена базового актива не достигла установленного уровня, то «купон» может быть выплачен в дату следующего «купонного» периода. При оформлении стратегии на ИИС возможность вывода купона отсутствует.

Для стратегии управления «Купонная» и стратегии ИИС «Структурированная» действует «период охлаждения», в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в «период охлаждения» предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода.

В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму ранее полученного вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного в год применения вычета НДФЛ.

Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен.

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» информирует о возможном наличии и об общем характере и (или) источниках конфликта интересов: Конфликт интересов возникает в случае 1) совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, выпущенными участниками или иными аффилированными лицами (участниками группы лиц) Доверительного управляющего (далее — участник группы); 2) участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им услуг, 3) участник группы , действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание спроса, предложения на ценные бумаги или иные финансовые инструменты.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Информация о всех расходах и комиссиях приведена в договоре доверительного управления.

Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Лидеры инноваций» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 № 2586; Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Глобальные инвестиции» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 № 3059.

До заключения договора доверительного управления, в том числе на ведение индивидуального инвестиционного счета или до приобретения паев паевых инвестиционных фондов ознакомиться с условиями управления активами, правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию и документы, которые должны быть предоставлены в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также у агентов, со списком которых можно ознакомиться на сайте https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/, по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России)