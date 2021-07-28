«Фридом Финанс»: В роли защитных активов выступают акции Нижнекамскнефтехима

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Несмотря на рост нефтяных котировок, индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск потерял 0,1% под влиянием негативной динамики фьючерсов на фондовые индексы США.

Сегодня снова отмечаются сравнительно активные продажи на китайском рынке. Индекс Шанхайской биржи упал на 2,5%. «Медвежий» настрой инвесторов вызван усилением рисков регуляторного давления на сектор акций «роста». Ранее Госсовет КНР значительно ужесточил условия ведения и финансирования бизнеса в сегменте частного образования страны.

В США сохраняется неопределенность по вопросу возможного повышения лимита заимствований. Кроме того, пока не принято окончательное решение по инфраструктурному плану в объеме $1,2 трлн, продвигаемому демократами и администрацией президента. Из-за противодействия республиканцев законопроект не прошел процедурного голосования в Конгрессе США в прошлую среду.

Усиление неопределенности на рынке и ослабление спроса на ценные бумаги пока сравнительно слабо отыгрывается ценами на золото и (опосредованно) динамикой котировок добывающих компаний. Однако корпоративные новости, поступающие от эмитентов сектора, свидетельствуют об улучшении их показателей. Сегодня компания Ploymetal опубликовала операционную статистику, согласно которой по итогам полугодия было произведено 714 тыс. унций металла в золотом эквиваленте, что лишь немного (всего на 1%) меньше объема за аналогичный период прошлого года. Эти фактические результаты соответствует оценкам менеджмента компании, а также рыночным ожиданиям. Выручка Polymetal за первое полугодие выросла на 12%, до $1,274 млрд, превысив консенсус инвестсообщества. Возможно, такое улучшение финансовых результатов транслируется в повышение средних оценок справедливой стоимости компании на 5–15%.

Акции Интер РАО снижаются, что, возможно, связано с публикацией отчетности по РСБУ, отразившей снижение чистой прибыли за первое полугодие с 9,3 млрд руб. в 2020-м до 7,8 млрд руб. При этом компания зафиксировала увеличение выработки электроэнергии в январе-июне на 14,3% г/г. Мы связываем это с увеличением экспортных продаж энергии, что ранее было отражено в росте выручки на 16% в январе-марте. Однако рынок пока не отыгрывает эту информацию, что, вероятно, обусловлено ослаблением спроса на покупки в широком фондовом сегменте. В то же время, по нашему мнению, отчетные показатели Интер РАО подтверждают обоснованность высоких рыночных оценок справедливой стоимости эмитента. Руководство компании не демонстрирует обеспокоенности в связи с «разрывом между фундаментальной и рыночной стоимостью» Интер РАО, поскольку уверено в том, что организация сумеет «перерасти эту проблему».

В роли защитных активов вновь выступают акции Нижнекамскнефтехима. Вчера компания объявила о том, что по итогам первого полугодия рост перевозок готовой продукции железнодорожным транспортом составил 8% г/г. Такое улучшение, возможно, связано с синергетическим эффектом от реализуемого в настоящее время поглощения нефтегазовых активов ТАИФа компанией СИБУР. Ранее информацию о существенном росте выручки и чистой прибыли в первом квартале представил Казаньоргсинтез.

Во вторник преобладают шансы повышения рынка. Целевой диапазон закрытия торгов для индекса Мосбиржи: 3720–3770 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,25–74,00 и 86,65–87,40 соответственно.