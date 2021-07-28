ИАЦ «Альпари»: Рынки притаились без очевидной динамики

На торгах во вторник российские «голубые фишки» торгуются без очевидной динамики. Основные фондовые индексы находятся около нуля, слабо пытаясь расти. Спекулянты снова опасаются ситуации с COVID-19 и ввода новых ограничений. Довольно тревожно выглядит информация о росте заболеваемости COVID-19 в США, Бразилии, Индии, Индонезии и Великобритании.

Основные значения индикаторов сегодня вечером: индекс МосБиржи находится около 3739 пунктов, долларовый индекс РТС – около 1600 пунктов. С высокой вероятностью завтра, 28 июля, российский фондовый рынок откроется по индексу МосБиржи в коридоре 3740-3760, а долларовый индикатор РТС продолжит балансировать в районе 1600 пунктов.

Выход экономики России на докризисный уровень компенсируется опасениями новых санкций, а также налоговыми ужесточениями. Учитывая хорошую конъюнктуру, под удар может попасть «Газпром».

Биржевые цены на бензин в России поднялись с начала года более чем на 25%. Возможный запрет на экспорт бензина является слабым негативом для нефтяных компаний. За первое полугодие на экспорт ушло только 10% произведенного в России бензина, в начале лета цифра снизилась до 5%. В целом для нефтяников ситуация остается очень благоприятной – дорогая нефть и дешевый рубль. Утром Brent поднялась выше $75 за баррель, но затем пошла вниз. Спрос на нефть в Индии и Китае остается хорошим.

Рублевые пары сегодня также торгуются около нуля. Доллар/рубль – 73,62 (-0,04%), евро/рубль – 87,04 (+0,09%). Завтра американская валюта скорее всего проведет торги в диапазоне 73,60-73,80 руб., а единая европейская –86,90-87,10 руб.

Говоря о валютном курсе, следует сказать, что повышение ключевой ставки Банка России пока не дает оснований для старта carry trade в рублях. Дифференциал ставок в рублях и мировых валютах действительно велик. Однако, пока нет никакой уверенности, что цикл повышения ключевой ставки Банка России завершен. Особенно с учетом повышения прогноза регулятора по инфляции на этот год. Владимир Путин заявил, что восстановление секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая не столь значительна, но выходит за целевые ориентиры. Монетарные власти нужным образом реагируют, и важно, чтобы все шаги были скоординированы и выверены.

Мы по-прежнему полагаем, что без укрепления рубля решить проблему инфляции невозможно. Хотя если ничего не делать, то инфляция, как простуда, пройдет сама, то есть уляжется ко второму полугодию будущего года.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»