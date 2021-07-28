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ПСБ: Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до мартовских уровней

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник рост цен длинных рублевых гособлигаций продолжился. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась до 6,88% годовых (-6 б.п.), что соответствует минимумам марта этого года. Ближний участок кривой ОФЗ торговался с минимальными изменениями. Спрос на ОФЗ поддерживают относительно высокие цены на нефть, снижение доходности облигаций развитых стран, а также ожидания замедления инфляции в РФ среднесрочной перспективе. Доходность UST-10 вчера снизилась до 1,24% годовых (-5 б.п.).

Минфин РФ объявил, что в среду проведет размещение 8-летних ОФЗ-ПД 26237 и 15-летних ОФЗ-ПД 26240 без заранее установленного лимита. С учетом повышения спроса на гособлигации за последнюю неделю сегодня Минфин может разместить ОФЗ на 25 – 40 млрд руб. с перевесом в пользу 8-летних бумаг. Складывающаяся конъюнктура выступает в пользу закрепления доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,8 – 7,0% годовых.

ПАО «Промсвязьбанк»​


/ Сибирское Информационное Агентство /
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