Комментарии

ПСБ: Видим возможность перехода доллара в середину диапазона 73,5 - 75,5 рублей

Видим возможность перехода доллара в середину диапазона 73,5 - 75,5 рублей при условии отсутствия улучшений взглядов инвесторов на глобальные рынки

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня продолжит консолидацию около текущих уровней с возможным тестом 3700 пунктов в случае ухудшения внешнего фона

Складывающаяся конъюнктура выступает в пользу закрепления доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,8 – 7,0% годовых

РУСАЛ (ПОКУПАТЬ) во 2 кв. 2021 г. увеличил продажи алюминия на 8% (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем операционные результаты РУСАЛа. Полагаем, что финансовые результаты за 1-е полугодие будут сильными благодаря значительно увеличившимся товарным и продуктовым премиям на фоне растущего общемирового потребления алюминия и высоких цен на глинозем, подкрепленных увеличением доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы считаем, что у компании есть потенциал для роста в этому году на фоне расширения спектра услуг и рынков сбыта в пределах СНГ при учете неизменных показателей по сбыту за рубежом. Мы рекомендуем покупать акции РУСАЛа с целевым уровнем 61 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»


22704667 22549481
/ Сибирское Информационное Агентство /
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