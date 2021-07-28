ПСБ: Видим возможность перехода доллара в середину диапазона 73,5 - 75,5 рублей

Видим возможность перехода доллара в середину диапазона 73,5 - 75,5 рублей при условии отсутствия улучшений взглядов инвесторов на глобальные рынки

Ожидаем, что индекс МосБиржи сегодня продолжит консолидацию около текущих уровней с возможным тестом 3700 пунктов в случае ухудшения внешнего фона

Складывающаяся конъюнктура выступает в пользу закрепления доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,8 – 7,0% годовых

РУСАЛ (ПОКУПАТЬ) во 2 кв. 2021 г. увеличил продажи алюминия на 8% (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем операционные результаты РУСАЛа. Полагаем, что финансовые результаты за 1-е полугодие будут сильными благодаря значительно увеличившимся товарным и продуктовым премиям на фоне растущего общемирового потребления алюминия и высоких цен на глинозем, подкрепленных увеличением доли продаж продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы считаем, что у компании есть потенциал для роста в этому году на фоне расширения спектра услуг и рынков сбыта в пределах СНГ при учете неизменных показателей по сбыту за рубежом. Мы рекомендуем покупать акции РУСАЛа с целевым уровнем 61 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»