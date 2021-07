Комментарии «Открытие»: Внешний фон мешает российским акциям Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным, если не слабо позитивным. Доллар торгуется стабильно, а валюты риска даже пытаются укрепляться. На сырьевом рынке преобладает позитивная динамика. Азиатские рынки выбрались из утреннего провала.

От ФРС не ждут резких шагов. Более того, появление новых рисков в глобальной экономике может заставить американского регулятора быть более «мягким» в своих планах. Российский рынок способен начать день с небольшого роста, реагируя на позитивную динамику нефти и промышленных металлов. Рубль на утренних торгах делает заявку на укрепление, которое может усилиться на фоне проводимых аукционов ОФЗ. Статистика среды довольно разнообразная, но далеко не самая важная. В Германии выйдет индекс потребительского климата (Gfk). В США статистика внешней торговли товарами, оптовые запасы и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Инфляция в Канаде могла замедлиться в июне до 3,2% с 3,6% в мае. Впрочем, главным событием дня будет итог заседания ФРС. Изменений в ставке не ожидается, но регулятор может озвучить какие-либо намёки на то, когда начнётся сокращение программы покупки облигаций. В России статистика роста реальных зарплат за май, торгового оборота в июне (ожидается 12%). Отчётность по МСФО публикуют «НОВАТЭК», «Яндекс», «Интер РАО», «ЭНЕЛ Россия», «Юнипро». Внешний фон мешает российским акциям Неуверенность на внешних площадках негативно сказалась на российских индексах. Большую часть дня индекс МосБиржи находился в небольшом плюсе. Однако к вечеру заметно ухудшилась ситуация в американских индексах, да и на сырьевом рынке усилилось падение промышленных металлов. Доллар хоть и заметно слабел, но доходность по 10-летним казначейским обязательствам упала почти на 6 базисных пункта до 1,24%. По итогам торгов 27 июля индекс МосБиржи - 3733,10 п. (-0,45%), а РТС - 1594,64 п. (-0,49%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 68,301 млрд рублей. 5 отраслевых индексов выросли и 5 упали. Лидером дня стал сектор строительных компаний (+2,96%), а вот аутсайдером оказался отраслевой индекс информационных технологий (-3,02%). «Интер РАО» сообщает о снижении прибыли по РСБУ в I квартале на 16% до 7,78 млрд рублей. Выручка за отчётный период увеличилась в 2,6 раза до 33,68 млрд рублей. Компания МТС приобрела у Digital Horizon 51% акций ООО «Факторин» за 867 млн рублей. 350 млн это инвестиции в развитие компании. ООО «Факторин» владеет блокчейн-платформой Factorin для торгового финансирования. Данная сделка нацелена на расширение экосистемы финансовых сервисов МТС в B2B сегменте. По данным торговой платформы RBP, «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности на прокачку газа через ГТС Украины в августе. В теории, это продолжит сохранять дефицит предложения на европейском рынке, что будет обеспечивать более высокие цены. На предыдущем аукционе был забронирован объём всего 15 млн кубометров газа в сутки, как и в июле. Золотодобытчик Polymetal также опубликовал производственные результаты за 2квартал и I полугодие 2021 года. Производство во II квартале сократилось на 10% к предыдущему кварталу и на 6% в базисе год к году из-за запланированного снижения содержаний на Кызыле и Албазино. При этом выручка выросла на 15% кв/кв и на 6% г/г. Как и в первом квартале тут рост выручки является следствием повышения цен на драгоценные металлы, то есть позитивно сыграла конъюнктура. По нашим оценкам, золото в отчетном периоде подорожало на мировом рынке на 3,7%, а серебро на 7%. По мнению начальника отдела по глобальным исследованиям «Открытие Брокер» Михаила Шульгина, котировки с августа 2020 г. остаются в русле плавного нисходящего тренда, но сейчас акции выглядят перепроданными, поэтому от 1500 рублей мы можем увидеть отскок. Тем не менее с точки зрения технического анализа котировки могут продолжить снижение до 1400 рублей. Сейчас такое снижение выглядит привлекательным для восстановления длинных позиций. Группа En+ (владелец контрольного пакета «РусАла») поделилась сегодня результатами производственной деятельности во 2 квартале. Производство электроэнергии +15% г/г до 20,7 млрд киловатт-часов, а за полугодие +12% до 44 млрд киловатт-часов. При этом выпуск алюминия увеличился в отчетном квартале +1% г/г до 936 тыс. тонн, а за полугодие — 1,87 млн тонн (примерно также было и в первом полугодии 2020 г.). Однако продажи алюминия во 2 квартале +6,4% г/г до 1,038 млн тонн, а за 6 месяцев +5,8% до 2 млн тонн. Бумаги En+ и «Русала» показали позитивную динамику во вторник. Минфин протестирует рынок ОФЗ через безлимитные аукционы Рубль в течение дня пытался укрепляться относительно доллара и евро, но к вечеру общий настрой на глобальном рынке был слишком негативный. Соответственно, рубль не справился с внешним давлением, хотя и оказался более устойчивым, чем прочие валюты риска. AUD, CAD, NZD теряли от 0,3% до 0,6%. Британский фунт укреплялся более чем на 0,4% против доллара США, а DXY терял более 0,2% и торговался около 92,45 п. Однако более всех укреплялась иена, которая отыгрывала у американского доллара около 0,6%, что прямым образом трактуется в качестве признака бегства от риска. Если судить по валютному рынку, то инвесторы не ждут ужесточения риторики ФРС. Более того, американский регулятор может заявить об ухудшении темпов восстановления экономики и необходимости продолжения стимулов. Для рубля важным этапом будет размещение ОФЗ в среду 28 июля. После повышения ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта до 6,5% российские ОФЗ показали заметный рост, говоря о росте убеждённости в том, что ЦБ РФ близок к завершению цикла ужесточения, или уже завершил его. Во всяком случае, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу сообщила, что повышение ещё возможно, но уже не гарантировано. Финансовое ведомство проведёт 28 июля два аукциона ОФЗ. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД 26237 с погашением 14 марта 2029 года и ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года. Оба выпуска размещаются в объёме остатков, доступном к размещению в каждом выпуске. Судя по всему, финансовое ведомство уверено в достаточно низком спросе на дополнительную премию к рынку. Остаётся только отметить, что Международный Валютный Фонд улучшил оценку ВВП РФ в 2021 году до 4,4% с 3,8%. Это существенно превосходит оценку российского Минэкономразвития, где ждут рост ВВП на 3,8%. Впрочем, уже в 2022 году МВФ ждёт рост российской экономики лишь на 3,1% вместо прежних 3,8%. По состоянию на мск: DXY – 92,48 (-0,18%),

USD-RUB – 73,73 (+0,11%),

EUR-RUB – 87,15 (+0,23%),

EUR-USD - $1,182 (+0,12%),

GBP-USD - $1,388 (+0,38%),

USD-JPY – 109,79 (-0,52%). Сильная отчётность IT-гигантов может стать поводом для фиксации прибыли Торги в США завершились снижением индексов. Наиболее сильные потери были в технологичном NNASDAQ перед публикацией отчётности крупнейших IT компаний. В какой-то степени можно говорить о влиянии действий китайских властей по наведению порядка в IT отрасли, что стало причиной обвального падения в Гонконге. С другой стороны, индексы США в зоне относительной перекупленности и отчёты, какими бы сильными они не были, способны стать поводом для фиксации прибыли. Впрочем, начнём со статистики. Индекс потребительской уверенности Conference Board США вырос в июле до 129,1 п. с 128,9 в июне. Это максимум за 16 месяцев. Объём заказов на товары длительного пользования вырос за июнь на 0,8% при ожиданиях роста на 2,1%. Без учёта транспорта рост составил лишь 0,3%. Однако самое неприятное происходит в сфере недвижимости. Индекс цен на жильё S&P/CS в 20 крупнейших городских образованиях США показал рост за год на 17,0% в мае, что является новым историческим максимумом. В апреле рост индекса составлял 15,0%. То есть инфляция на рынке недвижимости может повлиять на решение ФРС по количественным мерам. В МВФ улучшили прогноз по росту ВВП США в 2021 году до 7,0% с 6,4%. В 2022 году рост замедлится до 4,9%, но это также улучшение по сравнению с апрельским прогнозом, когда ожидался рост на 3,5%. За прошедшие три месяца Apple увеличила продажи iPhone на 50% по сравнению с объёмами год назад. Общие продажи увеличились на 36% до $81,41 млрд при ожиданиях $73,30 млрд. Прибыль на акцию составила $1,30 при ожиданиях $1,01. Доля продаж iPhone составила $39,57 млрд. Отчёт вполне можно назвать сильным, но глава компании Тим Кук предупредил, что глобальный дефицит микросхем может негативно сказаться на поставках техники Apple. Microsoft, естественно, отчиталась лучше ожиданий. Прибыль на акцию $2,17 при ожиданиях $1,92. Выручка составила $46,15 млрд при ожиданиях $44,24 млрд. Выручка выросла за год на 21%. Чистая прибыль увеличилась на 47%. Наиболее сильный рост выручки на 30% в сегменте облачных услуг. И, наконец, отчётность Alphabet была столь же удивительной. Лишь в сегменте YouTube выручка выросла на 83% за год до $7 млрд. Прибыль на акцию составила $27,26 при ожиданиях $19,34. Выручка $61,88 при ожиданиях 4$56,16 млрд. Рост выручки от рекламы за год составил 69% до $50,44 млрд. На расширенных торгах акции Apple снижались, Microsoft немного дорожали, а вот Alphabet показывали наиболее сильный рост среди гигантов. В разрезе отраслевых индексов ситуация была не столь печальной, как в общих индикаторах. Всего 5 секторов S&P 500 показали снижение и 6 выросли. Самый сильный рост в коммунальных услугах (+1,72%), а самое сильное падение в цикличных товарах (-1,16%). По итогам торгов: DJIA - 35058,52 п. (-0,24%),

S&P 500 - 4401,46 п. (-0,47%),

NASDAQ - 14660,58 п. (-1,21%). Власти Китая проясняют свою позицию по давлению на IT-компании Настроения в Азии были негативными, даже на фоне сильных отчётов американских IT-гигантов. Китайские индексы начинали день с глубокого падения, но затем смогли ликвидировать большую часть потерь на фоне публикаций в официальных СМИ, призывающих к спокойствию. Во всяком случае, действия властей описаны не в качестве желания полностью подчинить себе компании, но лишь избавить их от «плохих» монопольных практик.

Японский рынок снижался под влиянием негативных настроений в США, но также свою роль сыграло резкое укрепление иены. В Токио продолжается рост заболеваемости COVID-19. Во вторник было зафиксировано 2848 случаев. Поставщики Apple оказались под давлением на фоне предупреждений о замедлении роста выручки. Бумаги SoftBank теряли более 3% на опасениях снижения прибыли от инвестиций в американский IT сектор. Акции Mitsubishi Motors поднялись более чем на 7% после улучшения корпоративных прогнозов.

На Forex доллар усиливал свои позиции. Впрочем, рост DXY не превышал 0,1%, а сам индекс торговался под отметкой 92,50 п. Иена торговалась почти стабильно на уровне около 109,8 за доллар. Валюты риска торговались в диапазоне +-0,15%, что говорит о более спокойной ситуации, чем накануне. По состоянию на 8:40 мск: NIKKEI 225 - 27504,69 п. (-1,66%),

Hang Seng - 25090,59 п. (+0,02%),

Shanghai Composite - 3347,07 п. (-1,01%). Отчёт API по запасам оказался крайне «бычьим» Нефть и промышленные металлы дорожали. Стабилизация доллара и ожидания более мягких заявлений от ФРС могут усилить покупку риска. По данным API, на неделе до 23 июля коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,7 млн бар. Запасы бензина упали на 6,2 млн бар., а дистиллятов на 1,9 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 2,5 млн бар., а также падение запасов бензина на 1,3 млн бар. и дистиллятов на 1,6 млн бар. По состоянию на 9:00 мск: Brent - $73,87 (+0,48%),

WTI - $72,08 (+0,60%),

Золото - $1805,3 (+0,31%),

Медь - $10054,22 (+0,35%),

