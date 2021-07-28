Комментарии

Росбанк: Маятник настроений вновь качнулся в сторону негатива

Настроения мировых рынков      

Фондовый рынок: Маятник настроений вновь качнулся в сторону негатива. Вопреки довольно сильной отечности американских ИТ-гигантов, западные индексы вернулись в «красную» зону (S&P 500 -0.5%, Stoxx 600 -0.5%). Возможно, напряженность связана с коррекцией китайских акций, на которые помимо жесткого регулирования IPO начали давить проблемы крупного строительного холдинга Evergrande Group.

Базовые ставки: Доходность 10-летних госбумаг в США скорректировалась до 1.24% годовых (-4бп) на фоне ухудшения рискового фона. Сегодня в фокусе итоги заседания ФРС, но вопрос о том, решится ли регулятор на поступательные шаги в сторону сокращения стимулов, может остаться без ответа.

Сырьевой рынок: Баррель Brent остался вблизи $75, получив поддержку со стороны недельных данных института API о снижении запасов сырой нефти в США на 4.7 млн барр. Золото не решается отступить от отметки $1800/тр.унц. в ожидании реакции американской валюты на сигналы от ФРС.

Мировые валюты: Курс евро-доллара «выстрелил» до 1.1840, но вернулся к 1.18 в начале сегодняшних торгов. Волатильность могли добавить американские статданные – заказы товаров длительного пользования выглядели крайне неубедительно. Тем не менее, дальнейшее направление остается во власти ФРС и ее команды.

Настроения локальных рынков      

Долговой рынок: Минфин набрался смелости для проведения нелимитированных аукционов. Сразу два выпуска будут предложены на сегодняшних аукционах – 8-летний 26237 и 15-летний 26240. Поводом для столь смелого перехода от скромных лимитов 10-20 млрд руб. (предлагаемым с середины июня) к нелимитированным займам, очевидно, стала восстановительная динамика в сегменте ОФЗ. Несмотря на решительное повышение ключевой ставки в прошлую пятницу, инвесторы сохранили покупательный настрой в средних и длинных дюрациях (-15-20бп с прошлой среды) в расчете на скорое завершение цикла ужесточения процентной политики. На этом фоне, ценообразование на аукционах будет зависеть от структуры спроса и ценовой гибкости Минфина в случае таргетирования совокупного объема размещения на уровне 65 млрд руб. (необходимый средний темп для реализации программы 3к’21). Мы ожидаем, что умеренные объемы размещения в пределах 50 млрд руб. в серии 26237 и 20 млрд руб. в серии 26240 млрд руб. могут пройти с небольшими премиями к уровням закрытия вторника – 3-4 бп (7.04-7.05%) и 4-5 бп (7.24-7.25%), соответственно. Более подробно см. комментарий (на англ. языке).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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