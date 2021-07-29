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Альфа-Банк успешно разместил старшие рублевые еврооблигации объемом 10 млрд рублей

Альфа-Банк успешно закрыл книгу заявок на выпуск старших еврооблигаций. Сумма выпуска составит 10 млрд руб. по ставке 7,85% годовых на срок 4 года.
 
Стабильность национальной валюты в последние месяцы, рациональные действия регулятора, отсутствие негативного информационного фона, а также хорошая динамика снижения доходностей ОФЗ – все это повлияло на выбор инструмента для второго размещения еврооблигаций в этом году, а наличие постоянно готовой к работе LPN-программы дает банку возможность очень оперативно реализовывать выход на рынок.

«На этот раз мы выбрали не вполне стандартную стратегию, сообщив рынку о возможной сделке заранее, за несколько дней до важного монетарного маневра регулятора. Тем самым мы обеспечили себе достаточно времени для анализа настроений инвесторов как в условиях ожиданий по пересмотру ключевой ставки, так и после объявления всеми ожидаемого и оправданного роста этого важного индикатора. Такой подход себя оправдал: нам удалось собрать достаточный спрос и закрыть сделку по приемлемой для нас цене и в требуемом в настоящий момент объеме», — подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

В сделке приняло участие 19 институциональных инвесторов и брокерских компаний из Европы, Великобритании, Швейцарии. Значительный интерес, как всегда, проявили российские инвесторы.

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN-программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и Citi.
 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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