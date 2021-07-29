«Фридом Финанс»: Инвесторы в ожидании заседания ФРС

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

На торгах 27 июля американские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. S&P 500 сократился на 0,47%, до 4401 пункта, Nasdaq упал на 1,21%, Dow Jones потерял 0,24%. Лидерами роста стали защитные сектора коммунальных услуг (+1,72%) и недвижимости (+0,81%). Среди аутсайдеров оказались телекомы (-1,06%) и ИТ-компании (-1,1%) на фоне коррекции бумаг крупнейших эмитентов.

Производитель оборудования для фармацевтического производства Repligen (RGEN: +9,9%) опубликовал сильный квартальный отчет и повысил годовые прогнозы, отметив продление контрактов, связанных с COVID-19, на 2022 год.

General Electric (GE: +1,4%) отчиталась за второй квартал 2021-го выше ожиданий. Отмечается рост операционной маржи в сегменте энергетики и повышение годового прогноза по FCF.

United Parcel Service (UPS: -7%) отчиталась выше ожиданий рынка, но слабые показатели внутреннего сегмента упаковки и снижение объемов заказов в сочетании с ожиданием давления на маржу во втором полугодии вызвали беспокойство инвесторов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В связи с распространением штамма «дельта» в США центры CDC рекомендовали носить маски в общественных местах даже вакцинированным гражданам. Такое решение направлено на замедление распространения индийского штамма, на долю которого приходится около 83% новых случаев заражений в США. В начале июля этот показатель составлял 50%. Также ожидается, что президент Байден введет обязательную вакцинацию госслужащих, чтобы стимулировать прогресс проводимой прививочной кампании. Однако планов по введению более жестких карантинных ограничений пока нет, поэтому данные решения не должны оказать давления на бизнес.

Переговоры по инфраструктурному пакету в Конгрессе продолжаются, но значительного прогресса достичь пока не удалось. Сенаторы надеются прийти к компромиссу в спорных вопросах финансирования элементов законопроекта до конца текущей недели.

Сегодня должно состояться заседание FOMC. Вероятнее всего, ключевая ставка сохранится на текущем уровне, но в риторике членов комитета все более явственно отмечаются «ястребиные» нотки.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали смешанную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,35%, китайский CSI 300 поднялся на 0,19%, японский Nikkei 225 упал на 1,39%. EuroStoxx 50 растет на 0,31%.

Аппетит к риску слабый. Доходность 10-летних трежерис снизилась до 1,24%. Фьючерс на нефть марки Brent удерживается вблизи $74 за баррель. Золото торгуется на уровне $1800 за тройскую унцию. Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4365-4415 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 51 пункта, что свидетельствует об отсутствии существенных изменений в настроениях инвесторов.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал отскок после очередного обновления исторического максимума. Индикатор RSI продолжает формировать тройную «медвежью» дивергенцию, угрожая краткосрочной коррекцией. Ближайшая поддержка находится вблизи трендовой линии на уровне 4300-4320 пунктов.