ПСБ: Сегодня финансовую отчетность по МСФО за 2 кв. 2021 г. представил НОВАТЭК

Результаты оказались чуть лучше ожиданий, чему способствовал рост объемов реализации газа и высокие цены. Полагаем, что результаты за 3 кв. 2021 г. будут не хуже при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. Рекомендуем «держать» акции НОВАТЭКа как высокорентабельного производителя СПГ с четкой стратегией развития и крепким балансом, целевой уровень – 1760 руб./акцию.

НОВАТЭК позитивно отчитался за 2 кв. и 1-е полугодие 2021 г., даже немного превысив ожидания, чему способствовала крайне благоприятная конъюнктура газового рынка. Также отметим, что 2 кв. 2020 г. был крайне слабым из-за активной фазы пандемии коронавируса, поэтому очевидно, что в этом году НОВАТЭК отталкивается от «низкой базы», что заставляет в целом ждать хороших результатов.

Так, выручка НОВАТЭКа выросла за 2 кв. на 83,7% - до 264,4 млрд руб., на фоне значительного скачка цен на все энергоносители как в рублях, так и долларах, и увеличения объемов реализации природного газа и жидких углеводородов. EBITDA с учетом долей в СП подросла на 129%, до 163,2 млрд руб. вслед за выручкой. Маржа EBITDA при этом выросла до 62%. Без учета выбытия долей EBITDA НОВАТЭКа составила 83,2 млрд руб., рентабельность – 31%.

Чистая прибыль НОВАТЭКа составила за 2 кв. 2021 г. 99,3 млрд руб., увеличившись на 139% г/г, а без учета выбытия долей в «дочках» и СП – 88,9 млрд руб. против 21,2 млрд руб. во 2 кв. 2020 г. На результат повлияла экономия на отрицательных курсовых разницах (потери сократились более, чем в 2 раза – до 20,87 млрд руб., а также получение прочей операционной прибыли в 186 млн руб. вместо убытка в 14 млрд руб. во 2 кв. 2020 г. Рентабельность чистой прибыли поднялась до 38%.

Свободный денежный поток НОВАТЭКа во 2 кв. 2021 г. оказался положительным (104,1 млрд руб.) за счет роста операционной прибыли и сокращения капзатрат на 23% г/г – до 47,4 млрд руб.

Долговая нагрузка компании, и так традиционно низкая, сократилась до 0,19х (чистый долг/EBITDA без учета выбытия долей в СП).

Мы положительно оцениваем результаты НОВАТЭКа за 2 кв. 2021 г. Полагаем, что результаты за 3 кв. 2021 г. будут не хуже при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. Рекомендуем «держать» акции НОВАТЭКа как высокорентабельного производителя СПГ с четкой стратегией развития и крепким балансом, целевой уровень – 1760 руб./акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»