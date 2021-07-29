ПСБ: Яндекс опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2021 г.

Яндекс опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2021 г. выше ожидаемых по выручке, но ниже по EBITDA. Выручка выросла на 70% г/г, до 81,4 млрд руб., а EBITDA сократилась на 13% г/г, до 5,8 млрд руб. Мы оцениваем отчетность умеренно положительно, отмечая улучшение выручки, однако ряд показателей остается под давлением результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент остается убыточным. Рекомендуем «держать» акции Яндекса, целевой уровень – 5200 руб.

Сегодня Яндекс опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2021 г., компания превзошла консенсус-прогноз по выручке (81,4 млрд рублей против 77,8 млрд рублей). EBITDA сопоставима, но чуть хуже - 5,88 при реальном значении 5,78 млрд рублей.

Выручка Яндекса во 2 квартале выросла на 70% г/г, до 81,4 млрд руб. Драйверами роста выручки стали сегмент Такси (114% г/г), медиасервисы (+141% г/г) и сервисы объявлений (+125% г/г).

Доля нерекламной выручки Яндекса второй квартал подряд превысила долю рекламной и составила 51%. Рекламная выручка в отчетном периоде увеличилась на 60%, до 39,6 млрд рублей. Рост показателя связан с эффектом низкой базы в аналогичном периоде 2020 года, когда на рынок интернет-рекламы негативное влияние оказала пандемия.

Скорректированная EBITDA снизилась на 13%, до 5,8 млрд рублей, вследствие роста инвестиций в Яндекс.Маркет. Рентабельность по этому показателю составила 7,1% (снизилась с 13,8% в прошлом году). Сокращение обусловлено влиянием результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент остается убыточным. Скорректированная чистая прибыль достигла 1 млрд рублей, увеличившись на 34% г/г, рентабельность чуть снизилась до 1,2% (ранее 1,6%).

Отрицательный FCF (-8,8 млрд руб.) по итогам 2 квартала сопряжен с высокими капитальными затратами в размере 13,7 млрд руб. Тем не менее, относительно 2 квартала 2020 г. есть положительная динамика

Величина долга компании меньше суммарного объема денежных средств на балансе уже несколько лет, что дает отрицательную величину чистого долга.

Также стало известно, что Яндекс повысил прогноз по выручке по итогам 2021 года до 330-340 млрд рублей. До этого компания ожидала выручку в 2021 году на уровне 315-330 млрд рублей. Кроме того, ожидается рост GMV направления e-commerce в 3 раза по сравнению с 2020 годом.

Мы оцениваем отчетность Яндекса умеренно положительно, выручка оказалась лучше прогнозов, но ряд показателей остается под давлением результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент остается убыточным. С прошлого года Яндекс самостоятельно развивает направление Яндекс.Маркета в рамках раздела активов со Сбербанком и, судя по росту GMV в 2,5 раза, имеет перспективы вывести сегмент на безубыточность в ближайшие годы. Рекомендуем «держать» акции, целевой уровень – 5200 руб.

ПАО «Промсвязьбанк»