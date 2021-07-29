ИАЦ «Альпари»: Голубые фишки в плюсе

На торгах в среду, 28 июля, российский рынок акций торгуется в «зеленой» зоне. За исключением «Ростелекома» «голубые фишки» в плюсе. Отмечается также укрепление российского рубля. Умеренно позитивный настрой на внешних площадках и подъем цен на нефть стали основными факторами подъема котировок.

Изменение прогнозной оценки от МВФ по росту российской экономики в 2021 году с 3,8% до 4,4% номинального ВВП, скорее всего, напрямую связано с повышением ключевой ставки Банка России с 5,5% до 6,5%, поскольку данная мера, как ожидается, приведёт к опосредованному укреплению валютного курса рубля, но вряд ли удержит годовую инфляцию ниже 6%, поскольку совокупная, с учётом тарифов и налогов, себестоимость производства, а также логистики товаров и услуг в стране стремительно растёт. Международные спекулянты любят укрепляющиеся валюты развивающихся рынков, ведь свою отчетность они ведут в долларах.

Индекс МосБиржи прибавляет около 1% и находится около 3771 пунктов, долларовый индекс РТС прибавляет более 1% и держится на уровне 1611 пунктов. С высокой вероятностью завтра, 29 июля, российский фондовый рынок откроется по индексу МосБиржи в коридоре 3760-3780, а долларовый индекс РТС — в районе 1600-1620 пунктов.

«Газпром» продолжает радовать корпоративными новостями. СП-2 готов на 99%. Москва и Баку договорились о сезонном обмене природным газом. Баку будет поставлять газ в РФ летом, а зимой аналогичные объемы газа будут поступать из РФ в Азербайджан. За техническую реализацию соглашения по приему и отправке соответствующих объемов газа с азербайджанской стороны будет отвечать госнефтекомпания SOCAR. Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы. При этом обычно в газовом бизнесе зимние поставки газа стоят дороже летних.

Доллар/рубль к концу дня котируется по 73,73 (-0,01%), евро/рубль – 87,03 (- 0,14%). Завтра американская валюта, скорее всего, проведет торги в диапазоне 73,60-73,80 руб., а единая европейская – 86,80-87,10 руб. Рубль сегодня должен потерять поддержку налогового периода. Однако поддержать российскую валюту как рисковый актив может заседание ФРС, результаты которого, вероятно, немного снизят ожидания скорого ужесточения монетарной политики.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»