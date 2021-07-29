«Фридом Финанс»: Сезон отчетности продолжается

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рынок вернулся к росту. Индекс Мосбиржи поднялся на максимум с 16 июля. Отскочили котировки фонда китайских акций FXCN ETF (+4,24%). Коррекцию после ралли продемонстрировали бумаги Ашинского метзавода (-10,74%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73,50.

Mail.ru (+2,21%) представит результаты по МСФО. Прирост выручки в 2022 году может составить около 30%. Консенсус-прогноз предполагает, что по итогам отчетного периода обороты компании достигнут 30 млрд руб. при EBITDA 6,8 млрд руб. После хороших результатов Яндекса по динамике продаж стоит ожидать роста котировок эмитента. Сейчас компания торгуется с мультипликаторами Р/В 1,6х и P/S 19х, что ниже показателей сопоставимых компаний. Наш таргет по акциям Mail.ru — 2100 руб. за бумагу.

Сбербанк (+0,78%) опубликует отчетность по международным стандартам. Консолидированная прибыль могла увеличиться до 0,31 трлн руб. Драйвером роста, по нашему мнению, стало кредитное направление, в частности сегменты ипотеки, потребительского кредитования и банковских карт. Спрос на эти продукты будет оставаться высоким на фоне ускорения инфляции и увеличения потребительских доходов. К другим важным факторам роста относятся комиссионные доходы: они также продолжат повышаться по мере развития экосистемы. Сильная отчетность и повышение дивидендных ожиданий по итогам года, вероятнее всего, обусловят рост акций эмитента.

Ожидаем роста в пределах 1%. На ход торгов окажут влияние публикации корпоративных отчетов в США и комментарии по итогам заседания ФРС. Рынок благоприятно воспримет новость о том, что повышение ставки откладывается. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3750–3800 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74.