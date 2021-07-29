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ПСБ: Мы продолжаем сохранять скептический взгляд на рынок нефти, отмечая его «перекупленность»

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Октябрьский фьючерс на Brent торгуется чуть выше 74 долл./барр., оставаясь в рамках диапазона 70-75 долл./барр. При этом экспортирующийся завтра сентябрьский контракт перевалил за 75 долл./барр. Статистика от Минэнерго США вышла схожей с API и показала сокращение по всем статьям, что оказало нефти некоторую поддержку. Так, запасы сырой нефти сократились на 4,1 млн барр., запасы бензинов - на 2,3 млн барр., а дистиллятов - на 3,1 млн барр. Мы продолжаем сохранять скептический взгляд на рынок нефти, отмечая его «перекупленность» и отсутствие особых драйверов для роста за пределы верхней границы диапазона 70-75 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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