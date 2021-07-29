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ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня направится к 3800 пунктов на фоне благоприятной ситуации на товарных рынках

Ждем, что индекс МосБиржи сегодня направится к 3800 пунктов на фоне благоприятной ситуации на товарных рынках при поддержке внутренних новостей  - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду ситуация на мировых рынках начала улучшаться. В первую очередь отметим повышение спроса на активы развивающихся стран. Индекс MSCI EM смог прибавить 1,3% благодаря заметному отскоку китайского фондового рынка, а также развитию роста цен на сырьевые активы. Способствовали повышению глобального аппетита к риску восстановление инфляционных ожиданий в США, в свою очередь, вызванное мягкой риторикой ФРС по итогам завершившего вчера заседания. Так, регулятор сохранил ключевую ставку на уровней 0%-0,25% и программы выкупа активов в прежнем объеме, причем в официальном стэйтменте регулятора инвесторы не увидели указаний на скорый выход из программ стимулирования. Более того, глава Федрезерва Дж. Пауэлл заявил, что всплеск инфляции, заметно превышающей целевой уровень, носит временный характер и инфляционное давление ослабнет в среднесрочной перспективе.

Поэтому пока ФРС даже не обсуждает возможность повышения ключевой ставки, а сворачивание стимулов, по его мнению, – это не перспектива ближайшего времени. Таким образом, можно ожидать, что регулятор пока настроен сворачивать стимулы не ранее конца года, да и то склонен делать это весьма осторожно и плавно. В целом итоги заседания ФРС позволили инвесторам с большим оптимизмом смотреть на товарные рынки, причем наиболее активно отреагировали цены на драгоценные металлы, вернувшиеся к росту. А вот основным американским индексам новость по ФРС не особо помогла (S&P500: 0%; Dow Jones IA: -0,4%; NASDAQ Composite: +0,7%) – рынок США отыгрывал осторожные прогнозы ведущих представителей hi-tech и McDonalds.
По состоянию на утро четверга на мировых рынках сохраняется сдержанный оптимизм. Азиатские индексы перешли к росту, ведомые ослаблением нервозности на китайском рынке, продолжают подрастать цены на товарных рынках. Фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом «плюсе». Рынки после заседания ФРС перешли к ожиданию важной статистики по США концовки недели, которая обещает быть неплохой. Так, сегодня выйдет первая оценка ВВП США за 2 квартал, завтра – динамика расходов и доходов американцев. Мы рассчитываем на развитие позитивных настроений на глобальных рынках.

Вчера индекс МосБиржи, после непродолжительной консолидации, перешел к росту и завершил торговую сессию ростом на 1,3%, поддержанный заметным усилением спроса на активы развивающихся стран и крепостью нефтяных котировок. Все ключевые сектора продемонстрировали повышательную динамику, в лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний, поддержанные также и сильной отчетностью НОВАТЭК (+3,2%), и представителей транспорта (Аэрофлот: +2,0%; НМТП: +1,5%; ДВМП: +4,6%). Среди ликвидных бумаг существенно прибавили в курсовой стоимости акции ГК ПИК (+4,6%), сумевшие обновить исторические максимумы, ВТБ (+3,4%), РУСАЛ (3,4%) и Распадская (+2,6%). Также отметим признаки оживления последние дни спроса на акции электроэнергетики (ФСК: ++2,2%; ОГК-2: +2,3%; ТГК-1: +3,3%), находящихся на неоправданно низких уровнях, и попытки отскока в бумагах производителей драгметаллов (Полиметалл: +2,4%; Полюс: +1,4%), вполне естественного в условиях повышения цен на золото и серебро. Среди подешевевших бумаг отметим TCS Group (-2,5%), второй день откатывающихся от района максимумов года
Продолжающийся рост товарных рынков, по нашему мнению, позволит индексу МосБиржи в четверг продолжить движение к отметке 3800 пунктов. Сегодняшняя финотчетность Сбербанка, Магнита и Mail.ru, как мы полагаем, также сможет оказать поддержку рынку.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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