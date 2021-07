Комментарии «Открытие»: Российским компаниям есть чем удивить инвесторов Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Ожидания на старт дня Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Доллар теряет свои позиции после довольно «мягких» заявлений ФРС. Индекс МосБиржи может попытаться взять уровень 3800 пунктов. Азиатские индексы преимущественно растут. Власти Китая успокаивают рынок относительно последних действий в отношении образовательных компаний и IT гигантов. Сырьевые контракты дорожают на фоне слабого доллара. Валюты риска укрепляют свои позиции. Рубль усиливается на утренних торгах и может сделать заявку на тестирование уровня 73,0 за доллар. Германия в 10:55 мск может сообщить о сокращении безработицы в июле до 5,8% с 5,9% в июне. В еврозоне отчёт по оценке потребительского и делового доверия, а также индексы делового климата и экономических ожиданий. В США, кроме традиционных данных по первичным обращениям за пособием по безработице в 15:30 мск , выйдет оценка ВВП за II квартал. Ожидается рост на 8,6% относительно I квартала. Далее индекс незавершённых сделок по продажи недвижимости за июнь. В России финансовую отчётность по МСФО предоставят «Сбербанк», Mail.ru Group, «Магнит», ТГК-1. Российским компаниям есть чем удивить инвесторов Отечественный рынок уверенно вырос на улучшении внешнего фона. Впрочем, отчёты российских компаний также внесли свой позитивный вклад. ОТ ФРС не ждали сюрпризов. Более того, рынок настроился на то, что риторика может даже смягчиться и решение не разочаровало. Экономика США движется в нужном направлении, но пока ещё далека от достижения условий для сокращения покупки облигаций. Соответственно, активность покупателей на российском рынке была полностью оправданной. По итогам торгов 28 июля индекс МосБиржи — 3782,28 п. (+1,3%), а РТС — 1616,34 п. (+1,4%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 60,723 млрд рублей. Все отраслевые индексы выросли, а самый сильный рост был в секторе строительных компаний (+3,12%). С начала года строительный индекс поднялся уже на 50,2%, что является лучшим результатом среди всех секторов. Отчётность российских компаний остаётся преимущественно сильной. Во всяком случае, разочарований от крупнейших корпораций почти нет.Компания «Яндекс» увеличил Общую выручку на 70% г/г до 81,4 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA из-за увеличения инвестиций в Яндекс. Маркет снизился на 13% до 5,8 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль выросла на 34% г/г до 1 млрд рублей. Компания в текущем году ожидает роста GMV сегмента электронной коммерции (Яндекс. Маркет, Яндекс. Лавка и Яндекс. Еда) в 3 раза по сравнению с 2020 годом. Яндекс увеличил прогноз выручки в 2021 году до 330–340 млрд рублей (пред. прогноз 315–330 млрд рублей). Акции компании прибавили в цене порядка 1% в среду. Энергокомпания Enel Russia увеличила выручку в I полугодии на 3,4% до 21,59 млрд рублей. Однако EBITDA сократился в первом полугодии на 29% до 3,96 млрд рублей. В итоге чистая прибыль в отчетном периоде -28% до 2,02 млрд рублей. Тем не менее, компания подтвердила финансовые прогнозы на 2021 г.: прогноз чистой прибыли в 3 млрд рублей и EBITDA — 7,5 млрд рублей. В дивполитике также без изменений: планируется в 2022 году заплатить 3 млрд рублей. По итогам II квартала «Новатэк» увеличил выручку на +84% г/г до 264,45 млрд рублей. Нормализованная EBITDA дочерних обществ +121% г/г до 83,2 млрд рублей. Причитающаяся акционерам чистая прибыль выросла на 139% г/г до 99,3 млрд рублей. Средняя цена реализации природного газа в рублевом выражении увеличилась в отчетном квартале на 41,2% г/г благодаря подорожанию СПГ на международных рынках. Индекс МосБиржи не только смог закрыть день выше 3750 пунктов, но и продвинулся гораздо выше, что открывает путь к дальнейшему повышению до линии сопротивления 3800 пунктов. Поскольку от ФРС не было негативных сюрпризов, то есть достаточно большой шанс на то, что неделя может быть закрыта выше этого психологического рубежа. Рубль становится одной из главных высокодоходных валют Валютный рынок также был довольно активным. Рубль смог к вечеру укрепиться против доллара США и евро, хотя и был далёк от дневных максимумов. Основной вклад в поддержку россиянина внесли размещения ОФЗ. После повышения ставки ЦБ РФ на 100 базисных пункта до 6,5% рубль стал одной из самых высокодоходных валют в мире. «Если вы поедете в Японию, или Америку, или Европу, то не получите никакой прибыли. Спасибо тебе, матушка Россия, за повышение процентной ставки», - сказал ветеран рынка ОФЗ, инвестор Джим Роджерс. Слова Роджерса подтверждает статистика. За неделю до 23 июля приток средств иностранных инвесторов в ОФЗ составил 46,3 млрд рублей, что является максимальным притоком за неделю в текущем году. Аукционы Минфина также подтверждают высокий спрос на ОФЗ. На первом из двух аукционов среды ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года в объёме 70,538 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 96,406 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,02%. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года в объёме 35,986 млрд рублей по номиналу. Спрос составил 62,145 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,21%. Оба аукциона указывают на рост уверенности инвесторов в том, что последнее повышение может стать финальным в цикле ужесточения денежной политики ЦБ РФ. После итогового заявления ФРС индекс доллара начал заметно снижаться и упал ниже 92,30 п. Валюты риска укрепляли свои позиции, а одним из лидеров был канадский доллар. Кстати, инфляция в Канаде снизила темпы роста до 3,1% в июне по сравнению с 3,6% в мае. По состоянию на 23:50 мск: DXY – 92,28 (-0,16%),

USD-RUB – 73,48 (-0,35%),

EUR-RUB – 87,01 (-0,17%),

EUR-USD - $1,184 (+0,22%),

GBP-USD - $1,39 (+0,14%),

USD-JPY – 109,9 (+0,13%). ФРС далека от «ястребиной» риторики Торги в США завершились разнонаправленным закрытием индексов. NASDAQ смог показать рост, а вот Dow Jones и S&P 500 понесли потери. ФРС обошлась без сюрпризов и не стала менять параметры денежной политики. Более того, председатель Джером Пауэлл отметил, что будущие решения зависят от динамики распространения коронавируса Delta и замедления темпов восстановления. Участники рынка хотели услышать что-либо по срокам начала сокращения программы количественного смягчения. Однако Пауэлл подчеркнул, что хотел бы для начала получить сильные показатели занятости. Иными словами, экономика движется в нужном направлении, но условия для начала обсуждения изменений в программе покупки облигаций пока не наступили. Председатель ФРС вновь подчеркнул надежды регулятора относительно инфляции, которая должна вернуться к целевому уровню. Пока ФРС маневрирует между рисками инфляции и рисками замедления восстановления. Вместо каких-либо мер ужесточения ФРС презентовала два механизма РЕПО для американских и международных финансовых институтов, которые позволяют обменивать высококачественные обязательства на резервы. Реакция рынка на решение ФРС была относительно позитивной, хотя к завершению торгов индексы растеряли полученную толику оптимизма. Казначейские обязательства отреагировали снижением доходности по 10-летним бумагам до 1,23%. 7 отраслевых индексов снизились и 4 выросли. Наиболее сильные потери были в секторе товаров широкого потребления (-0,87%), а самый сильный рост в энергетике (+0,97%). В остальном можно говорить, что заседание ФРС имело незначительное влияние на динамику индексов, а внимание инвесторов в большей степени сосредоточилось на корпоративных отчётах. Boeing (+4,18%) неожиданно отчитался о прибыли в размере $0,4 на акцию в II квартале при ожиданиях рынка убытков в размере $0,83 на акцию. Pfizer Inc. (+3,2%) увеличила прибыль в полтора раза и желает большего, настаивая на третьей дозе вакцины против коронавируса. Apple Inc. (-1,22%) отчиталась об очередных рекордах в прибыли и выручке, но предупреждение главы компании Тима Кука о сложностях из-за дефицита микросхем негативно сказалось на динамике акций. Alphabet Inc. (+3,2%) отчиталась существенно лучше ожиданий за счёт восстановления доходов от рекламы. Компания планирует задержать до середины осени возвращение значительной части сотрудников с удалённой работы, а также намерена сделать вакцинацию обязательной. Facebook (+1,49%) отчиталась лучше ожиданий, но предупредила о замедлении роста выручки в будущем. Прибыль составила $3,61 на акцию при ожиданиях $3,03 на акцию. Выручка достигла $29,08 млрд при ожиданиях $27,89 млрд. Большую часть отчётной конференции глава компании Марк Цукерберг посветил раскрытию своего представления о metaverse – проекту дополненной виртуальной реальности. Ford (+0,51%), как и прочие автомобилестроители испытывает затруднения из-за дефицита микросхем. Однако компания смогла удивить рынок прибылью в II квартале, а также повысила свои ожидания на весь финансовый год. Скорректированная прибыль составила $0,13 при ожиданиях скорректированного убытка $0,03 на акцию. По итогам торгов: DJIA - 34930,93 п. (-0,36%),

S&P 500 - 4400,64 п. (-0,02%),

NASDAQ - 14762,58 п. (+0,70%). Власти КНР пытаются успокоить рынок относительно своих действий против IT-компаний Азиатские рынки преимущественно повышались на торгах в четверг. Слабый доллар и вполне «голубиная» риторика ФРС позволяет инвесторам снизить свою тревожность. Акции в Гонконге и на континентальном Китае показали существенный коррекционный рост после нескольких дней падения. Накануне комиссия по ценным бумагам Китая провела встречу с представителями крупнейших международных инвестиционных банков. В прессе появилась серия статей, которые разъясняют действия властей в отношении крупнейших IT-компаний, которые немного «заигрались» в сфере теневого банковского сектора, а также используют монопольные практики. Если технологичные бумаги, а также акции образовательных компаний показали отскок, то в сфере недвижимости и авиаперевозок продолжились продажи. Рост заболеваемости COVID-19 остаётся риском для китайской экономики, а в сфере недвижимости инвесторы сохраняют свои опасения относительно чрезмерной долговой нагрузки строительных компаний. Японский рынок торговался в плюсе во многом благодаря сильным корпоративным отчётам. Бумаги Nissan Motor дорожали почти на 7% после сильного отчёта за прошедший квартал. В предыдущие два года компания отчитывалась об убытках. Производитель оборудования для тестирования микросхем Advantest не только отчитался лучше ожиданий, но также объявляет о программе обратного выкупа. Акции Sony повышались почти на 3% на заявлениях, что продажи PlayStation 5 превысили продажи предыдущей версии. На Forex индекс доллара терял более 0,2% и стремился к уровню 92,10 п. Иена укреплялась почти на 0,2% и торговалась около 109,7 за доллар. Валюты риска усиливали свои позиции NZD и CAD отыгрывали у американского конкурента более 0,3% на фоне позитивной динамики сырьевых контрактов. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 27778,61 п. (+0,71%),

Hang Seng - 26249,70 п. (+3,05%),

Shanghai Composite - 3412,39 п. (+1,51%). Запасы нефти в США продолжают падать Нефть продолжила восстанавливать свои позиции. Помогали ей в этом как слабый доллар, так и мотивирующие данные по запасам в США. На неделе до 23 июля добыча нефти в США сократилась на 200 тыс. бар. до 11,2 млн бар. в Сутки. Согласно данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 4,1 млн бар. до 435,6 млн бар., что на 7% ниже среднего показателя за пять лет. Запасы бензина упали на 2,3% и близки к среднему показателю за пять лет. Запасы дистиллятов упали на 3,1% и теперь на 7% ниже среднего показателя за пять лет. Средний показатель поставок за четыре недели составляет: 20,6 млн бар. общих поставок в сутки, или +12,6% за год; 9,5 млн бар. бензина в сутки, или +9,1% за год; а также 3,8 млн бар. дистиллятов в сутки, или +12,6% за год. Поставки авиационного топлива увеличились на 39,4% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, нефть получает сразу несколько поводов для роста – запасы в США и слабость американского доллара. ФРС ещё далека от условий, когда начнёт обсуждать сокращение количественной программы и крайне далека от времени повышения ставки. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $74,23 (+0,49%),

WTI - $72,78 (+0,54%),

Золото - $1815,6 (+0,88%),

Медь - $9930,76 (+0,50%),

Никель - $19730 (+0,96%). info4

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / Сибирское Информационное Агентство / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница Банк Открытие на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Байкальский международный форум партнеров Реформирование лесной отрасли обсудят на II Байкальском международном форуме партнеров Опубликована деловая программа II Байкальского международного форума партнеров Стратегическая сессия по отбору инвестпроектов состоится в рамках Байкальского международного форума партнеров Все материалы сюжета Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги