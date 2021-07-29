Комментарии

ПСБ: По состоянию на утро четверга на мировых рынках сохраняется сдержанный оптимизм

Сегодня ожидаем движение доллара в сторону 73 рублей за американскую валюту, при условии сохранения спроса инвесторов на активы ЕМ

Продолжающийся рост товарных рынков, по нашему мнению, позволит индексу МосБиржи в четверг продолжить движение к отметке 3800 пунктов

Ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется около текущего уровня 6,9% годовых

Выручка Яндекса (ДЕРЖАТЬ) во 2 квартале выросла на 70% г/г, до 81,4 млрд руб. (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы оцениваем отчетность Яндекса умеренно положительно, выручка оказалась лучше прогнозов, но ряд показателей остается под давлением результатов Яндекс.Маркета, который на текущий момент остается убыточным. С прошлого года Яндекс самостоятельно развивает направление Яндекс.Маркета в рамках раздела активов со Сбербанком и, судя по росту GMV в 2,5 раза, имеет перспективы вывести сегмент на безубыточность в ближайшие годы. Рекомендуем «держать» акции, целевой уровень – 5200 руб.

Прибыль НОВАТЭКа (ДЕРЖАТЬ) во 2 кв. выросла в 2,4 раза - до 99,3 млрд руб., чуть выше прогноза, FCF - 104 млрд руб. (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: НОВАТЭК позитивно отчитался за 2 кв. и 1-е полугодие 2021 г., даже немного превысив ожидания, чему способствовала крайне благоприятная конъюнктура газового рынка и рост объемов реализации, а также «низкая база» 2 кв. 2020 г.  Мы положительно оцениваем результаты НОВАТЭКа за 2 кв. 2021 г. Полагаем, что результаты за 3 кв. 2021 г. будут не хуже при условии сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры. Рекомендуем «держать» акции НОВАТЭКа как высокорентабельного производителя СПГ с четкой стратегией развития и крепким балансом, целевой уровень – 1760 руб./акцию.

S7 объявила о запуске лоукостера в июле 2022 года (Аэрофлот – НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Пока на российском рынке авиаперевозок имеется только один лоукостер – а/к Победа (Группа Аэрофлот с долей рынка 13-17%). По итогам 6 мес. а/к Победа перевезла 6,3 млн пассажиров, при этом всего за аналогичный период авиакомпании перевезли 43 млн чел. Полагаем, что рынок региональных и бюджетных авиаперевозок имеет высокий потенциал для роста, поэтому создание нового лоукостера не несет существенных рисков для а/к Победа.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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