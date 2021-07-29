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ПСБ: Ожидать сильные финансовые результаты по итогам 2 кв. производителей минеральных удобрений стоит

Мировые цены на минеральные удобрения продолжают рост на фоне сильного спроса, поддерживаемого высокими ценами на сельскохозяйственные культуры, и всплеска цен на газ. Текущий высокий уровень цен увеличивает риски введения экспортных пошлин для российских производителей минеральных удобрений.  

Цены на карбамид, основного представителя азотных удобрений, во 2 квартале выросли на 10% кв/кв и остаются на высоком уровне ввиду сильного спроса со стороны Европы и США, а также увеличения издержек производства на фоне роста мировых цен на газ и уголь в Китае.

Во 2 квартале наблюдался сильный рост цен на калийные удобрения, что является прямым следствием роста спроса со стороны бразильских фермеров – наиболее крупного в мире рынка. Так, цены на MOP с поставкой FOB Brazil Randonopolis выросли на 84% кв/кв, при этом наибольшее увеличение пришлось на конец июня – сезон высокого спроса. В июле рост продолжился, и цены перевалили за 800 долл./т. Однако бразильские цены на калий являются высоковолатильными, и после окончания сезона можно ожидать их охлаждения. В то же время цены на MOP с поставкой FOB Черное море выросли во 2 квартале слабее – на 11% кв/кв, еще не отреагировав на мировой рост цен.

Цены на фосфатные удобрения во 2 кв. выросли на 9% кв/кв, немного замедлив темпы роста, но остаются на высоком уровне благодаря сильному спросу в Северной Америке и Индии, а также росту издержек на аммиак и серу. Мировые мощности по производству фосфатов ограничены, а для их увеличения требуется длительный период. В ближайшее время мы не видим факторов для существенного снижения цен.

Во 2 квартале 2021 года цены на NPK (сложные комплексные удобрения, состоящие из соединений азота, фосфора и калия) увеличились в среднем на 30% кв/кв на фоне роста издержек производства и сильного спроса.Резкий рост мировых цен дает

основания ожидать сильных финансовых результатов компаний российского сектора минеральных удобрений по итогам 2 кв. и 1-го полугодия 2021 г.. Мы рекомендуем «покупать» акции Акрона с целевой ценой 7050 руб. на акцию и «держать» акции Фосагро с целевой ценой 4950 руб. за акцию под ожидания неплохой отчетности.  В то же время риски введения уже этой осенью правительством РФ экспортных пошлин для производителей минеральных удобрений мы оцениваем, как существенные, несмотря на то, что компании сектора уже заморозили внутренние цены в добровольном порядке. Данные риски могут ограничить потенциал роста акций сектора после публикации финансовых результатов.


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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