Комментарии

Росбанк: Настроения в акциях оказались смешанными

Настроения мировых рынков      

Фондовый рынок: Настроения в акциях оказались смешанными. По итогам среды S&P 500 практически не изменился, а Stoxx 600 продолжил поступательный рост 0.7%. При этом, все внимание осталось сфокусировано на азиатских площадках – они вздохнули с облегчением (+1.9-3.1%) после сообщений китайских регуляторов о доступности IPO в США для локальных компаний.

Базовые ставки: Доходность UST’10 осталась на уровне 1.24% годовых. Итоги заседания ФРС не вызывали серьезных опасений у рынков. Американский регулятор подтвердил начало обсуждения сокращения количественных стимулов, но пообещал сделать это крайне плавно и с минимальным эффектом на экономику. В этой связи наблюдение за актуальной статистикой продолжится, но, как полагают стратеги SG, первые решительные стоит ожидать не ранее осени.

Сырьевой рынок: Баррель Brent превысил $75 на снижении запасов нефти в США по данным Минэнерго на 4.1 млн барр. за последнюю неделю. Золото показало рост, приближаясь к $1818/тр.унц. (на момент комментария) на фоне нисходящей коррекции доллара США.

Мировые валюты: Евро получил временную поддержку. Комментарии главы ФРС США Дж.Пауэлла касательно сохранения текущего вектора ДКП оказали давление на курс американского доллара, что вызвало легкую просадку индекса DXY на 0.3% до 92.2 п. и укрепление евро на 0.5% до 1.1870.

Настроения локальных рынков      

Макроэкономика: Недельная инфляция на нуле, показатели реального сектора в плюсе. За период c 20 по 26 июля ИПЦ остался без изменений по данным Росстата — эта динамика заметно приблизила средние темпы инфляции к сопоставимым показателям предыдущих лет, что позволило удержать, годовую инфляцию на уровне 6.49% г/г.

Росстат отчитался о ключевых макропараметрах июня. Оборот розничной торговли замедлил рост до 10.9% г/г (27.2% г/г в мае) и не оправдал ожиданий (11.9% г/г). Притом в составе показателя довольно быстро замедлился оборот непродовольственных товаров (17.6% г/г и лишь 0.4% м/м). Состояние рынка труда осталось весьма убедительным – показатель безработицы опустился до отметки 4.8%, а реальные заработные платы сохранили положительные темпы роста (3.3% г/г). На стороне производственной статистики заметно вырвались вперед показатели строительства (15.7% г/г), а также объемы грузоперевозок (12.9% г/г).

Минэкономразвития вчера опубликовало предварительную оценку ВВП в 2к’21. По данным ведомства рост составил 10.1% против 2к’20, что превышает наши ожидания о темпе восстановления экономики (Росбанк: +8.9% г/г) и соответствует эффекту низкой базы в сопоставимый период прошлого года. Более полных оценок стоит ожидать от Росстата, но общим знаменателем итогов прошлого квартала, очевидно, будет сильный внутренний спрос. Ключевой вопрос для нас – насколько текущие темпы восстановительной динамики устойчивы? Июньские данные по методологии Минэкономразвития косвенно указывают на быстрое замедление активности – в июне рост ВВП составил лишь 8.5% г/г, а в последующие месяцы влияние стимулов (в первую очередь, монетарных) продолжит сокращаться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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