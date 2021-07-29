«Фридом Финанс»: Инвесторы не реагируют на итоги заседания FOMC

Анна Пильгунова, старший аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 28 июля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. S&P 500 сократился на 0,02%, оставшись на уровне 4401 пункта, Nasdaq вырос на 0,70% за счет рекордных квартальных результатов AAPL, GOOGL и MSFT, а Dow Jones потерял 0,36%. Секторальная динамика также оказалась скромной. Лучше всех выглядели нефтегазовые компании (+0,97%), среди аутсайдеров оказались сектора нециклических потребительских товаров (-0,87%) и коммунальных услуг (-0,69%).

Авиастроительная компания Boeing (BA: +4,2%) представила достойные квартальные результаты. Аналитики отмечают постепенное восстановление отрасли после спада вследствие пандемии.

Alphabet (GOOGL: +3,2%) представила отчетность за квартал выше ожиданий. Положительная динамика прослеживается по всем сегментам, в особенности в направлении цифровой рекламы.

Финансовые результаты Apple (AAPL: -1,2%) превзошли ожидания. Основным драйвером роста стали продажи iPhone. Но инвесторов беспокоит сохраняющаяся проблема нарушения цепочки поставок.

Мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. На предстоящих торгах, как ожидается, инвесторами будут отыгрываться значимые события, произошедшие накануне. Вчерашнее заседание FOMC не принесло сюрпризов: ставка была сохранена на уровне 0–0,25%. Кроме того, регулятор продолжит выкупать активы до тех пор, пока не увидит существенного прогресса макроэкономических метрик. Позиция регулятора по поводу инфляции также осталась неизменной: текущие высокие показатели он считает временным фактором. Кроме того, члены FOMC не начали обсуждать возможное ужесточение ДКП, при этом даже не отмечалось намеков на то, что этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время. Рынки практически не отреагировали на оглашение итогов встречи, поэтому сегодня, вероятно, предстоят спокойные торги.

В фокусе внимания инвесторов по-прежнему остается публикация корпоративных отчетов, которые оказываются очень сильными и рекордно бьют рыночные ожидания. При этом важным негативным фактором во многих отраслях остается влияние инфляции на издержки и цены.

Накануне Белый дом и представители обеих партий достигли соглашения по основным пунктам инфраструктурного пакета объемом $550 млрд.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 2,64%, китайский CSI 300 поднялся на 1,62%, японский Nikkei 225 прибавил 0,74%. EuroStoxx 50 растет на 0,31%.

Аппетит к риску слабый. Доходность 10-летних трежерис держится вблизи 1,25%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется вблизи $75 за баррель. Золото растет до $1817 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4370-4420 пунктов.

Сегодня выйдут данные по числу заявок на получение пособий по безработице: ожидается, что они составят 380 тыс. против 419 тыс. периодом ранее. Также сегодня будет опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости за июнь. Ожидается, что прирост достигнет 0,3% м/м против 8,0% м/м в мае.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 51 пункта, что свидетельствует об отсутствии существенных изменений в настроениях инвесторов и минимальной реакции рынка на новости от ФРС.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался в узком диапазоне. Индикатор RSI продолжает формировать тройную «медвежью» дивергенцию, угрожая краткосрочной коррекцией. Ближайшая поддержка расположена вблизи трендовой линии на уровне 4300-4320 пунктов.