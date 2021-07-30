Росбанк: Резкий рост спроса в первой половине года снизится из-за повышения ставок

Потребительское кредитование

Снижение высокого спроса к концу года; рост рынка около 25%

Росбанк ожидает, что резкий рост спроса в первой половине года снизится из-за повышения ставок, действий регулятора и замедления инфляции. Прогнозируемый рост рынка по итогам 2021 года составит около 25%.

Максим Лукьянович, заместитель директора по розничному бизнесу Росбанка: умеренное движение на рынке потребительского кредитования во второй половине 2020 года сменилось резким ростом в первой половине текущего года, который составил около 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данная тенденция связана с рядом факторов. Например, с улучшением ситуации в сегменте с просроченной задолженностью, а также с инфляционными ожиданиями населения. Спрос на потребительские кредиты подогревают высокие темпы строительства и ипотечного кредитования – клиенты используют средства для ремонта недвижимости. Следует также отметить сравнительно низкий уровень ставок – на рынке пока нет роста из-за регулирования ЦБ. Однако во второй половине 2021 года ожидается охлаждение спроса. Из-за повышения ставок, регулирования ЦБ и некоторых ужесточений по рисковым кредитам, снижения темпов инфляции и спроса на ипотеку прогнозируем рост рынка в пределах 25% по итогам 2021 года, а по итогам 2022 года – около 10%. Планируем, что рост портфеля потребительских кредитов Росбанк будет сопоставим со среднерыночным.

Если говорить о кредитных картах, то рост портфеля по итогам 6 месяцев 2021 года находится на хорошем уровне в 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но ниже, чем у потребительских кредитов. Отметим завершение гонки беспроцентых периодов и упрощение кешбэков. Росбанк в будущем года планирует показать прирост в этом сегменте выше рынка за счет следующих уникальных продуктовых условий: 120-дневного льготного периода; возможности получения кешбэка в живых деньгах/милях в размере до 10% при льготном периоде 60 дней; возможности моментального выпуска цифровой кредитной карты.

Ипотечное кредитование

Динамика рынка ипотечного кредитования: исторический максимум, №2 в Европе

По оценкам Росбанка рынок ипотечного кредитования активно развивается, на протяжении последних пяти лет показывая ежегодный прирост на 50% и более, за исключением 2019 года, когда была небольшая коррекция. «В первом полугодии текущего года объем новых выдач вырос на 44% в количестве и на 74% в сумме. Мы отмечаем исторические рекорды по выдачам по итогам первого квартала, второго и полугодия в целом», - отмечает Денис Ковалев, руководитель «Росбанк Дом».

По темпам роста ипотеки за последние 3 года Россия находится на 2 месте в Европе. При этом ипотечный портфель составляет только 10% от ВВП. В среднем в 2018-2020гг ипотечный портфель ежегодно увеличивается на четверть. В текущем году Росбанк прогнозирует рост не более чем на 20%.

В общем объеме ипотечной задолженности наибольшая доля приходится на Москву (13,6%), Московскую область (8,7%). Наименьшая – на республику Ингушетия (0,02%). Росбанк отмечает высокие темпы прироста ипотеки в Севастополе (выше 80%) и в Крыму в целом.

Несмотря на рост в первом полугодии постепенно происходит смена трендов, в результате чего можно ожидать снижение объемов выдач по сравнению с аналогичным периодом 2020 года во втором полугодии.

Характеристики и драйверы рынка: ставки, цены на жилье и объемы строительства, льготная ипотека и рефинансирование

Умеренный рост ежемесячного платежа в среднем с 21 тыс. до 22,8 тыс. рублей (+8% г/г) на фоне увеличения среднего размера ипотечного кредита (июнь 2021 г. – 3 млн руб., + 27% г/г) нивелировался низкими ставками и выросшим сроком кредитования (средний срок кредита в июне превысил 20 лет).

Основной драйвер, действовавший на рынке в 2020 году и в первом полугодии 2021 года - рекордно низкие процентные ставки. Но, начиная с конца первого квартала, мы наблюдаем смену курса денежно-кредитной политики Банка России и существенный рост ключевой ставки.

Тренд, наметившийся во втором полугодии 2020 года, продолжился и в 2021 году – существенный рост цен на недвижимость как на первичном, так и на вторичном рынке. Среди причин - запуск льготной программы, увеличившаяся доступность ипотечных кредитов, переход застройщиков на проектное финансирование в середине 2019 года, рост стоимости строительных материалов, а также недостаточный для удовлетворения выросшего спроса объем строительства. Одновременно с этим, на протяжении последних 11 месяцев увеличивается объем запуска новых объектов. Как результат, в настоящее время возводится почти 100 млн кв. м жилья.

Уровень обеспеченности жильем в России составляет 26 кв. м на человека при целевых значениях в 30 кв. м на человека (согласно «Стратегии развития строительной отрасли до 2030 года»). Учитывая, что есть большое желание у населения улучшать жилищные условия, ипотечный рынок имеет большой потенциал дельнейшего роста. Ограничителем выступают падающие реальные располагаемые доходы населения.

На фоне увеличения процентных ставок и по мере изменения условий государственных программ доля вторичного рынка стабильно увеличивается. В структуре ипотечных выдач на нее приходится 55%.

На рынок первичного жилья продолжает оказывать большое влияние государственная программа льготного ипотечного кредитования. В связи с изменением условий ожидается сокращение доли Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в структуре общих выдач в пользу других регионов.

Среди особенностей ипотечного рынка Росбанк подчеркивает стабильно высокую долю рефинансирования (по итогам полугодия - 14%) на фоне низких процентных ставок.

Прогнозы

Денис Ковалев, руководитель «Росбанк Дом»: «Если говорить об основных тенденциях, мы прогнозируем замедление ипотечного рынка по сравнению со вторым полугодием 2020 года в связи с ростом процентных ставок и изменением программы «Льготная новостройка». Одновременно с этим предполагаем, что будет определенная стабилизация цен на недвижимость. Ожидаем некоторую ребалансировку доли регионов в связи с новыми условиями госпрограммы. Поддержку рынку окажут и другие госпрограммы, например, обновленная «Семейная ипотека». Рынок вторичного жилья останется основным сегментом на ипотечном рынке в силу сохраняющегося спроса, снижения первичного сектора в связи с изменившимися условиями госпрограммы субсидирования и прогнозируемого сокращения доли рефинансирования. Рассматриваются различные решения для расширения рынка индивидуального жилищного строительства. Продолжится процесс дальнейшей цифровизации ипотеки. Основной акцент будет уже не на этап привлечения и одобрения, а на этап самой сделки, выпуск и оборот электронных закладных… Мы видим большое желание населения улучшать жилищные условия, но проникновение ипотеки в экономике невысокое. Поэтому несмотря на прогнозируемое существенное снижение объема выдач ипотечных кредитов во 2 полугодии, скорее всего, это будет затишье перед бурей, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе ипотека продолжит свой рост».

Автокредитование

Высокий спрос сохраняется; госпрограмма как ответ на перегрев рынка

Спрос на автокредиты сохраняется из-за вероятности дальнейшего роста стоимости автомобилей и дефицита предложения. Приостановка действия госпрограммы льготного автокредитования позволит избежать перегрева рынка.

Алексей Бородавин, директор департамента розничного автокредитования «Росбанк Авто»: «На данный момент объем выданных авторедитов в денежном выражении увеличивается за счет роста среднего чека, а в числовом выражении основной прирост создается за счет сделок на рынке автомобилей с пробегом. В целом, спрос на автокредиты сохраняется из-за опасений дальнейшего повышения стоимости автомобилей и дефицита предложения, когда покупатель автомобиля ожидает поставок от 2 до 10 месяцев.

Пауза, связанная с действием госпрограммы, вряд ли охладит рынок новых автомобилей, скорее, позволит избежать перегрева, так как спрос сейчас достаточно высок и точно сформирован на ближайшие полгода.

Если говорить об уровне просроченных кредитов по госпрограмме, то он не превышает среднее значение, как правило клиенты по программе вносят существенный первоначальный взнос и это - не спонтанные покупки.

С точки зрения риска у нас сейчас ситуация значительно лучше предыдущих лет. А тот прирост риска, который отмечают эксперты, связан с ростом продаж в сегменте автомобилей с пробегом».

Новые возможности для частных инвесторов

Диверсификация, ответственное инвестирование и потенциал фондовых рынков

Несмотря на вызовы новой реальности Росбанк отмечает более стабильную ситуацию и рост на рынке в 2021 году. Вместе с тем по-прежнему требуется взвешенный подход самих инвесторов, а также банков, финансовых компаний, провайдеров решений к выбору стратегий.

«Один из трендов, которые видим в текущем году – заметный рост спроса в мире на недвижимость (+21,4%). По-прежнему растут акции. В отличие от прошлого года облигации находятся под давлением, с учетом ожидания рынка повышения ставок. Сейчас они будут больше в американских и европейских бумагах. Тем не менее, картина достаточно схожа с прошлым годом. Есть отдельные сегменты рынка, которые росли в 2020 году на фоне пандемии, а в этом году показывают отрицательную динамику. И наоборот, то, что в прошлом году роста не показывало в связи с локдауном. экономическим спадом, в этом году как раз находится в фокусе инвесторов (например, энергетика)», - подчеркнул Дмитрий Енуков, директор департамента инвестиционных решений и развития премиального сегмента Росбанка.

По итогам первого полугодия сохраняется фокус частных инвесторов, как розничных, так и премиальных, и Private, на диверсификацию. Это касается выбора валюты, географии сделок, активов, потому что прошлый год показал, что надежда на один актив в портфеле-это не самое правильное решение.

На фоне повышения ставок Банка России и соответствующей корреляции банками предложений по вкладам на текущий момент Росбанк не видит глобального изменения поведения клиентов. Продолжается приток средств со сберсчетов и депозитов в инвестиции. Частные инвесторы оценили преимущества диверсификации портфелей и возвращения к концепции “только депозит” Росбанк не прогнозирует.

Спектр существующих решений зависит от статуса, квалифицированного/неквалифицированного инвестора. В прошлом году Банк России ужесточил методики и правила работы в этой связи. Росбанк не видит драматического изменения в первой половине 2021 года продуктового предпочтения со стороны состоятельных клиентов. Широкая диверсификация, предполагающая наличие различных инструментов в портфеле, включая структурные решения, остается ключевой для клиентов. Заметен возросший интерес к российским и иностранным инвестиционным фондам.

«На фоне низкой доходности облигаций эмитентов первого эшелона и потенциала фондовых рынков мы видим определенный переток средств в инструменты, связанные с долевыми инструментами. Определенным фактором, касающимся локального рынка долговых инструментов, также послужило введение налога на купонные выплаты. В целом мы видим высокий спрос на индивидуальные решения», - отмечает Дмитрий Енуков.

По сравнению с 2020 годом Росбанк отмечает существенный рост активности региональных клиентов, например, в Поволжье, на юге России, Дальнем Востоке и на Урале.

Важной тенденцией является повышенный спрос на программы ответственного инвестирования. Росбанк - один из лидеров на рынке с точки зрения инвестиционных возможностей для клиентов с использованием ESG-факторов. «Помимо просто включения в продуктовые решения факторов ESG, мы до сих пор остаемся единственным на рынке банком, который предлагает программу Impact Investing (при покупке продукта, часть дохода банка перечисляется в благотворительные фонды) по классу активов ИСЖ. Считаем, что вовлечение наших клиентов в историю ответственных инвестиций через подобные решения - это правильный путь, и у нас много будет в этом году мероприятий, нацеленных на эту тематику», - прокомментировал Дмитрий Енуков.