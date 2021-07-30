ИАЦ «Альпари»: «Газпром» по-прежнему в центре внимания

На сегодняшних торгах на Московской бирже, большинство «голубых фишек» в плюсе. Основные фондовые индексы находятся в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи прибавляет 0,59% и находится около 3804 пунктов, долларовый индекс РТС прибавляет около 1,32% и держится около 1637 пунктов. С высокой вероятностью завтра, 30 июля, российский фондовый рынок откроется по индексу МосБиржи в коридоре 3790-3810, а долларовый индекс РТС — в районе 1630-1650 пунктов.

В центре внимания сегодня, конечно, акции «Газпрома», акции газового холдинга прибавляют 1,5%. Цена на газ в Европе сейчас на подъеме, что, прежде всего, объясняется фундаментальными причинами. Поставки сжиженного природного газа в Европу снижаются: с начала июля они просели на 12% по сравнению с июнем. Также уменьшаются запасы газа в хранилищах приемных терминалов. Свободные партии газа отправляются в Азию. Спрос там растет из-за жары и роста потребления электроэнергии для кондиционирования. Спотовые цены на газ на хабе TTF в Нидерландах установили рекорд и достигли $484 за тыс. кубометров. Также рекорд установила цена фьючерса на TTF на август: за сутки она выросла на 5,3%, до $491 за тыс. кубометров.

С моей точки зрения, цены на газ до конца года, скорее всего, останутся в диапазоне $460–480 за тыс. кубометров. Текущий год — время погодных аномалий, и если, как предсказывают некоторые эксперты, Европу ждет аномально холодная зима, то спотовая цена на газ может достигнуть $600. Запуск «Северного потока-2» может лишь слегка остудить цены. К концу года одна акция газового холдинга на Московской бирже вполне может подойти к 400 руб., при текущей цене 286 руб.

Негативная реакция Токио на новые предложения Путина по заключению мирного договора между Россией и Японией, а также на посещение премьер-министром России острова Итуруп является ожидаемой и вряд ли заслуживают особого внимания. Это информационный шум не более. Целью политики Москвы является согласованное взаимодействие с Пекином, направленное на подключение Страны восходящего солнца и Южной Кореи к проекту «Большого кольца Северо-Восточной Азии». Главная цель — это вывод этих государств из-под военной оккупации США и финансовой оккупации «империи доллара». Соответственно, основным бенефициаром данной политики, вероятно, будет Китай, который давно рассматривает создание азиатской валютной зоны на основе юаня. Япония, конечно, вряд ли откажется от иены в пользу юаня. Однако, не стоит забывать, что Франция и Германия отказались от франка и немецкой марки в пользу евро.

Олимпиада в Токио – главное медиа событие. Однако, на фоне пандемии COVID-19 не все оптимистично. Запрет на зрителей привел к потерям около $800 млн дохода от продажи билетов. Кроме того, количество иностранцев, приезжающих из-за рубежа на Олимпиаду, уменьшилось примерно на 2/3. Вместе с тем, можно с уверенностью утверждать, что экономика Японии выдержит удар. Потери от Олимпиады составят менее 1% от ВВП Японии. Девальвация или другие финансовые проблемы вряд ли грозят японской национальной валюте.

Доллар/рубль к концу дня котируется по 73,18 (-0,43%), евро/рубль – 86,97 (- 0,05%). Завтра американская валюта, скорее всего, проведет торги в диапазоне 73,10-73,40 руб., а единая европейская – 86,80-87,10 руб. Рубль поддерживает рост нефтяных цен. Итоги заседания ФРС поддержали спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»