ПСБ: Ожидания замедления инфляции поддерживают спрос на ОФЗ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 6,86% (-1 б.п.). Продолжению покупок рублевых гособлигаций способствовали данные о нулевой инфляции в РФ за последнюю неделю, а также повышение спроса на локальные облигации развивающихся стран после заседания ФРС. Доходность 10-летних гособлигаций Мексики вчера снизилась на 2 б.п., ЮАР – на 3 б.п., Колумбии – на 6 б.п., Турции – 10 б.п.

Сегодня с утра спрос на рисковые активы и цены на нефть снижаются из-за роста заболеваемости Covid-19 и ужесточения антивирусных ограничений. На этом фоне сегодня рублевые гособлигации могут умеренно подешеветь. ​ При этом ждем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в середине диапазона 6,8 – 7,0% годовых.

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