«Открытие»: Рубль ищет подходы к укреплению

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Отечественные индексы могут открыть день снижением около 0,5%.

Индексы Азии преимущественно в минусе, как и сырьевые контракты. В Японии растёт тревожность из-за роста заболеваемости COVID-19, а в Китае инвесторы опасаются новых регулятивных мер правительства против IT сектора.

Доллар корректируется после провала в предыдущие два дня, валюты риска слабеют. Рубль на утренних торгах также отражает дешевеющую нефть и ухудшение внешнего фона.

Днём во Франции выйдет оценка ВВП за II квартал. Ожидается рост на 0,8% относительно предыдущего квартала. В Германии рост за II квартал мог составить 2%, а в годовом выражении 10%. Инфляция в еврозоне могла ускориться до 2,0% в июле с 1,9% в июне. Также ожидается сводный ВВП еврозоны за II квартал.

В США в 15:30 мск запланирована публикация индексов цен личного потребления. Ожидается, что Core PCE ускорится до 3,7% в июне с 3,4% в мае. Также выйдут данные по доходам и расходам физических лиц за июнь. Далее Чикагский PMI, который мог снизиться до 63,5 п. в июле с 66,1 п. в июне. Затем финальный индекс потребительского доверия от Университета Мичигана. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым.

В России отчётность по РСБУ предоставят «Аэрофлот», «Мосэнерго».

Индекс МосБиржи вернул уровень 3800 пунктов вместе с краткосрочной перекупленностью

Отечественный рынок растёт второй день подряд. Индекс МосБиржи вполне уверенно преодолел отметку 3800 пунктов на фоне подорожавшей нефти и позитивной динамики внешних рынков. Заседание ФРС не принесло негативных сюрпризов, что заставило инвесторов вернуться к покупке риска. Сам же доллар заметно ослаб, поскольку страхи о скором сокращении количественных стимулов отодвинулись на неопределённое будущее. Отчёты российских компаний также вносят свой вклад, поскольку в большинстве они являются довольно сильными. Впрочем, стоит помнить, что торги в пятницу проходят в контртренде недели, тем более, что российские индексы показали довольно активный рост.

По итогам торгов 29 июля Индекс МосБиржи — 3804,33 п. (+0,6%), Индекс РТС — 1639,35 п. (+1,4%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 75,765 млрд рублей.

Американские гиганты предупреждают о замедлении роста выручки

Американские индексы завершили день ростом, игнорируя слабые данные по росту экономике. ВВП в II квартале вырос на 6,5% при прогнозах от 8,4% до 9,1%. Однако в рамках парадигмы – чем хуже данные, тем лучше для ожиданий стимулов – это не могло смутить местных инвесторов. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на 24 тыс. до 400 тыс. за прошлую неделю.

Ещё одним поводом для беспокойства могли стать данные по незавершённым продажам домов. Объём сделок сократился за июнь на №,9% при ожиданиях роста на 0,5%. Впрочем, при активной инфляции цен на недвижимость негативные сюрпризы в данном секторе неизбежны.

Продолжается период корпоративных отчётов, который, как и обычно, приносит больше позитивных сюрпризов. Однако есть и тревожные звоночки.

Facebook (-4,01%) отчиталась весьма сильно, но неприятностью стало предупреждение основателя компании Марка Цукерберга о предстоящем замедлении роста выручки.

PayPal Holdings (-6,2%) отчиталась лучше прогнозов, но впереди ожидает проблемы в связи с развитием новой платёжной платформы на EBay, которая ранее владела PayPal.

Акции Amazon.com провалились более чем на 7% после отчёта, который оказался хуже ожиданий. Прибыль составила $15,12 на акцию при ожиданиях $12,30 на акцию. Однако выручка составила $113,0 млрд при ожиданиях рынка $115,0 млрд. Руководство компании отмечает, что цифры по выручке кажутся слабыми лишь в сравнении с экстремальными показателями ограничений пандемии, когда услуги компании были наиболее востребованы. В ближайшие кварталы менеджмент ожидает замедление роста, что и послужило поводом для жёсткой фиксации прибыли на вечерней сессии.

Бумаги онлайн брокера Robinhood упали на 8,4% в первый день торгов. На рынке явно не верят в то, что компания сможет существенно нарастить финансовые показатели. Первичное размещение произошло по нижней границе предложения $38, что оценивает компанию в 10,5 ожидаемого EBITDA. Довольно скромная оценка. По своей сути, Robinhood является дисконтным брокером, которых было весьма много в период “.com” «пузыря». Однако всем им пришлось менять концепцию и повышать стоимость входного билета для неквалифицированных инвесторов.

В разрезе секторов 9 отраслевых индексов снизились и 2 снизились. Самые большие потери в коммуникациях (-0,91%), а наиболее сильный рост в финансах (+1,07%) и материалах (+1,08%).

По итогам торгов:

DJIA - 35084,53 п. (+0,44%),

S&P 500 - 4419,15 п. (+0,42%),

NASDAQ - 14778,26 п. (+0,11%).

Япония движется к тотальному «lockdown”

Азиатские рынки вновь проявляют неуверенность на фоне распространения COVID-19 и настойчивости Китая по наведению порядка.

В Гонконге вновь под давлением такие бумаги, как Alibaba и Tencent. Аналитики Morgan Stanley полагают, что заявлений китайской прессы о привлекательности китайских акций явно недостаточно, чтобы перегружать ими свой портфель. Риски дальнейшего давления на компании и возможных ограничений на иностранные инвестиции пока перевешивают.

Иена немного слабела, но торговалась около 109,5 за доллар. Укрепление валюты не прошло незамеченным для японских инвесторов. Индекс Nikkei 225 упал почти до полугодового минимума. Впрочем, не только иена влияла на торги. Власти страны предложили расширение зоны карантинных мер из-за активного роста заболеваемости COVID-19. Ещё неделю назад в Токио регистрировали около 1,7 тыс. случаев, но в четверг их число повысилось до 3865, а по всей стране преодолело 10 тыс. Плюс к этому несколько компаний разочаровали своей отчётностью, включая Sumitomo Dainippon Pharma и Fuji Electric. Одно радует, что безработица в Японии сократилась до 2,9% в июне, что оказалось лучше прогноза сохранения на уровне 3,0%. Промышленное производство в стране выросло на 6,2% за июнь, что оказалось лучше ожиданий повышения на 5%. Тем не менее, Nikkei 225 рискует закрыть месяц падением на 5%, а также обновить минимумы с начала года.

На Forex доллар пытался восстановить свои позиции. Индекс доллара повышался более чем на 0,1% и пытался вернуться выше 92,0 п. Валюты риска слабели до 0,2% в AUD и NZD. Фьючерсы на индексы США теряли до 0,5%, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снижалась до 1,25% по сравнению с 1,27% накануне. Всё это указывает на вероятность негативных настроений на глобальном рынке в конце недели.

По состоянию на 8:45 мск:

NIKKEI 225 - 27307,37 п. (-1,71%),

Hang Seng - 25736,27 п. (-2,20%),

Shanghai Composite - 3380,58 п. (-0,91%).

США могут установить обязательную планку выпуска электромобилей

Нефть и промышленные металлы торговались в минусе. Укрепление доллара, новые-старые риски COVID-19 и эффект пятницы оказывали давление на сырьевые контракты.

Опрос Reuters показал, что экономисты ждут замедление роста активности в промышленности Китая. Официальный PMI в производственной сфере может снизиться до 50,8 п. в июле с 50,9 п. в июне.

В долгосрочном плане продолжают нарастать проблемы искусственного характера. По данным источников Reuters, администрация Джо Байдена и производители автомобилей в США ведут предварительные переговоры с тем, чтобы назначить минимальную планку выпуска электромобилей к 2030 году. Однако в самих ключевых компаниях пока не комментируют факт переговоров. Профсоюз работников автомобилестроительной отрасли заявляет, что никаких договорённостей по поводу доли электромобилей ещё нет, тем более, что подобные обязательства могут негативно сказаться на числе рабочих мест.

По состоянию на 9:05 мск: