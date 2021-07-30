«Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи снова на высоте

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Рост продолжился. Индекс Мосбиржи впервые с 16 июля поднялся выше 3800пунктов. Поводом для этого стали позитивный внешний фон и сильная отчетность. В лидеры роста вышли акции Русала (+3,39%). Аутсайдерами стали бумаги ОГК-2 (-2,09%). Пара USD/RUB опустилась к отметке 73.

ГМК Норникель (-1,78%)оспорит санкции регулятора. Оценку ущерба в размере 58 млрд руб. за аварию прошлого года компания считает многократно завышенной. Реакция инвесторов на новость была слабой, котировки удержались выше 25 тыс. руб. Сейчас сложно сказать, сколько продлятся разбирательства, но очевидно, что существенного влияния на результаты компании они не окажут. Цена на никель штурмует отметку $20 тыс. за тонну, медь торгуется около $10 тыс. за тонну. За первое полугодие ГМК отчитается 5 августа. Ожидаются рекордные результаты: выручка может достичь $8,5 млрд, а рентабельность EBITDA способна превысить 60% при долговой нагрузке ниже 1х EBITDA.

Ожидаем рост в пределах 1%. На локальном рынке заметных событий не ожидается, внешний фон остается позитивным. Лучше рынка могут торговаться акции сырьевого и финансового секторов. Ориентир по индексу Московской биржи: 3800-3850пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 73-74.