Комментарии

ПСБ: Мы пока не меняем наш скептический взгляд на рынок нефти, отмечая его «перекупленность» Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Ситуация на рынке нефти сохраняется прежней: цены остаются рамках 70-75 долл./барр. (октябрьский фьючерс на Brent), настроения инвесторов колеблются между ожиданиями сохранения дефицита предложения и ростом опасений относительно распространения новых штаммов коронавируса. Мы пока не меняем наш скептический взгляд на рынок нефти, отмечая его «перекупленность» и отсутствие особых драйверов для выхода за пределы верхней границы диапазона 70-75 долл./барр. Сегодня в фокусе статистика по числу буровых в США. Последние недели число установок растет, но это пока никак не сказывается на темпах роста добычи нефти в США. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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