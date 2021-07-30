ПСБ: Сегодня мы не ожидаем значительной динамики на рынках валют

Сегодня мы не ожидаем значительной динамики на рынках валют, ждем сохранения доллара у нижней границы нашего целевого диапазона 73,0-75,1 рублей

Ожидаем, что индекс МосБиржи не сможет продолжить рост и будет тяготеть к уровню 3750 пунктов

Ждем, что доходность 10-летних ОФЗ останется в середине диапазона 6,8 – 7,0% годовых

Сбербанк (ПОКУПАТЬ) во 2 квартале увеличил чистую прибыль по МСФО почти вдвое - до 325,3 млрд рублей (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы положительно оцениваем отчетность Сбербанка, отмечая рост чистых комиссионных доходов на 30,9% г/г за 2 квартал, до 157,1 млрд руб. или 291,4 млрд руб. за 1-е полугодие (+18,3% г/г). Чистые процентные доходы за 2 квартал выросли на 10,3% г/г, до 439,5 млрд руб., а за 1-е полугодие 2021 года увеличился на 11,8% г/г, до 861,0 млрд руб. Мы полагаем, что такие сильные результаты за полугодие вполне могут говорить в пользу реализации годовой стратегии Сбера и по прибыли, и по рентабельности. Мы рекомендуем покупать акции с целевым уровнем 351 руб.

Магнит (ДЕРЖАТЬ) во 2 квартале 2021 года увеличил выручку на 9,6% г/г, до 424,3 млрд рублей (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем отчетность компании - несмотря на эффект высокой базы, ритейлер показал сильные результаты. Во 2 кв. выручка выросла во всех форматах за счет роста LFL продаж и высокого темпа открытия новых магазинов. Ожидаем, что «включение» Дикси в 3 квартале может временно несколько снизить операционные показатели. Рекомендуем держать акции, целевой уровень – 6000 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»