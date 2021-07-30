Росбанк: Настроения далеки от оптимизма

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Настроения далеки от оптимизма. Восстановительный рост западных площадок в ходе вчерашней сессии ограничился ростом на 0.5%, а азиатских — на 1.5%. Однако уже сегодня картина вновь пестрит красными красками — фьючерсы на американские и европейские индексы теряют 0.8-1.0%. Источником волнения остается Китай, где сегодня возобновились распродажи из-за проблем с активами девелопера Evergrande и регулятивного давления на технологические компании.

Базовые ставки: Доходность американских 10-летних облигаций (1.24% годовых) могут укрепить в ближайшие дни позиции из-за роста волатильности. Однако на предстоящей неделе фокус вернется к регулярной статистике (в среду и пятницу ожидаются блоки данных по рынку труда), а также к публичным выступлениям членов ФРС (некоторые из них были настроены довольно решительно после июньского заседания).

Сырьевой рынок: Ослабление доллара США подогрело рост цен. Баррель Brent устремился в диапазон $75-76, а тройская унция золота протестировала отметку $1832.

Мировые валюты: Евро вновь в плюсе, но всему виной слабость доллара. Пара евро-доллар нацелилась на отметку 1.19 в рамках технической коррекции после нескольких недель неубедительной динамики. Доллар в свою очередь откатился ниже отметки 92 п. Его поддержка в виде сразу трех скользящих средних (50, 100 и 200 дней) сосредоточена в диапазоне 91.3-91.5 п. — преодолеть ее без видимых поводов будет довольно затруднительно.