«Фридом Финанс»: S&P 500 проведет торговую сессию в диапазоне 4330–4400 пунктов

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 29 июля американские биржи завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 0,42%, поднявшись до 4419,15 пункта, Nasdaq прибавил 0,11%, а Dow Jones поднялся на 0,44%. Практически все сектора показали положительную динамику. Лучше рынка торговались сырьевые компании (+1,08%) благодаря росту цен на промышленные и драгоценные металлы, а также финансовый (+1,07%) и энергетический сектора (+0,94%). Среди аутсайдеров оказались девелоперские компании (-0,24%) и телекомы (-0,92%). На рынке продолжается переток капитала из бумаг «роста» в акции «стоимости».

LendingClub (LC: +47,8%) отчиталась о непредвиденно высокой прибыли за 2-й квартал благодаря сильным показателям выручки и значительно повысила прогноз на 2021 год. Финансовые результаты ведущей строительной компании США Meritage Homes (MTH: +11,7%) превзошли ожидания рынка по итогам отчетного периода. Выручка Citrix Systems (CTXS: -13,6%) за 2-й квартал недотянула до консенсуса аналитиков, однако компания отразила в отчете увеличение количества выставленных счетов и EPS. Менеджмент CTXS понизил прогнозы на год.

Мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Опубликованные накануне данные по ВВП США разочаровали инвесторов: прирост американской экономики во втором квартале составил 6,5% г/г, значительно недотянув до ожидаемых 8,5%, однако немного превысил показатель прошлого отчетного периода (+6,3%). Росту способствовало увеличение личных потребительских расходов на 11,8%.

Несмотря на информационно насыщенную неделю, новых тем в новостной повестке не отмечается. ФРС по-прежнему не намерена в ближайшее время ужесточать проводимую ДКП. Обсуждение новых программ стимулирующих мер проходит с осложнениями: спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Белый дом не будет рассматривать двухпартийный законопроект об инфраструктуре без сопутствующей сделки по пакету объемом $3,5 млрд.

В ходе сезона отчетности компании продолжают демонстрировать результаты, превышающие рыночный консенсус. Эмитенты отмечают повышение спроса на их продукты и услуги, однако указывают на усиление инфляционного давления. Определенное беспокойство вызывает рост заражений штаммом «дельта», однако пока не отмечается четких признаков того, что текущая эпидемическая ситуация оказывает значительное давление на экономику.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали негативную динамику. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,30%, китайский CSI 300 потерял 0,81%, японский Nikkei 225 упал на 1,80%. EuroStoxx 50 корректируется на 0,78%. Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис находится вблизи 1,27%. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется вблизи $76 за баррель. Золото растет до $1831 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4400 пунктов.

Сегодня будут опубликованы базовый и общий ценовые индексы расходов на личное потребление в США (прогноз: +3,7% г/г и +4,1% г/г соответственно против +3,4% и +3,9% г/г в прошлом периоде).

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 50 пунктов, что свидетельствует о нарастающем напряжении на фондовом рынке.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка протестировал ранее достигнутый максимум. Считаем положение бенчмарка уязвимым, так как индикатор RSI продолжает формировать тройную «медвежью» дивергенцию, угрожая краткосрочной коррекцией. Ближайшая поддержка расположена вблизи трендовой линии на уровне 4300-4320 пунктов.