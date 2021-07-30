«Открытие»: Рубль укрепляется на фоне снижения инфляции

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления «Открытие Research».

Российская валюта вновь пробила отметку 73 рубля к доллару и 87 – к евро, вернувшись к уровням начала месяца. Основной причиной укрепления рубля стало резкое снижение инфляции до уровней предыдущих лет третью неделю подряд. Свою роль также сыграли слабые вышедшие данные в отношении роста доходов и расходов населения. Уровень реальных располагаемых доходов населения все ещё ниже уровня 2019 г., темпы розничного товарооборота к аналогичному месяцу 2019 г. начали снижение, а объем платных услуг прервал восстановление. Все это усиливает ожидания рынка в отношении того, что цикл повышения ключевой ставки завершен и стимулирует спрос на долговые активы, в том числе со стороны нерезидентов. Эту тенденцию демонстрирует и рост спроса на послесловие аукционах ОФЗ, и снижение доходностей госбумаг.

На этом фоне курс американской валюты обновил вчера месячный минимум на мировом рынке. Ослабление доллара вызвано достаточно мягкими комментариями главы ФРС по итогам заседания. Так Дж. Пауэлл заявил, что ФРС не обсуждала на заседании сроков начала сокращения объёмов покупок активов, поскольку экономика все ещё далека от состояния полной занятости, несмотря на достигнутый прогресс.