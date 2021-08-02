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«Фридом Финанс»: Коррекция после двух месяцев роста

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Преобладала негативная динамика. Индекс Мосбиржи откатился вниз от 3800 пунктов на фоне снижения котировок на биржах в США. Лидерами роста на новости о дивидендах стали акции ТМК (+35,11%). В аутсайдерах оказались бумаги ТКС (-4,56%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73.

Рынок скорректировался в июле после двух месяцев роста. С нашей точки зрения, в августе с высокой вероятностью биржевые котировки будут двигаться в нисходящем тренде. Однако мы сохраняем оптимистичный прогноз на вторую половину года. Сезон корпоративной отчетности в США проходит в целом позитивно, но основные технологические компании и банки уже представили квартальные результаты. Как следствие, фокус внимания постепенно будет смещаться от фундаментальных факторов в сторону отдельных корпоративных событий. Ряд бумаг 1-го и 2-го эшелона выглядят перекупленными в краткосрочном плане, а отыгрывать результаты будущих периодов пока рано. Мы полагаем, что коррекцию целесообразно использовать как возможность для среднесрочных инвестиций. Целью снижения в августе по индексу Мосбиржи может стать отметка в 3600 пунктов. Лучше рынка, на наш взгляд, будут выглядеть акции энергетических компаний и телекомов, а в бумагах металлургов и эмитентов нефтегазового сектора будет отмечаться смешанная динамика.

Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе внимания будут операционные показатели сети клиник «Мать и дитя» (MDMG 786,1, -1,89%). В глобальном контексте из значимой статистики выделим данные по розничным продажам в Германии и индексы деловой активности в США. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3750–3800 пунктов. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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