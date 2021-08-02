ПСБ: Ждем в самом начале августа отката Brent к середине нашего целевого диапазона 70-75 долл./барр.

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Октябрьский фьючерс на Brent сегодня утром торгуется около 74,5 долл./барр., заметно ниже экспирированного в пятницу сентябрьского контракта. Некоторое давление на настроения участников рынка оказывают публикации более слабых, чем ожидалось, PMI в промышленности КНР: и официальный PMI, вышедший в выходные, и PMI от Caixin, обнародованный сегодня утром, вплотную приблизились к уровню 50 пунктов (составили 50,4 и 50,3 соответственно, минимумы более чем за год), указывающему на дальнейший, хотя и плавный, спад темпов роста деловой активности в Поднебесной. Пятничные данные Baker Highes по активным буровым в США показали символическое снижение их числа на прошлой неделе (на 2 шт., до 385 шт.), что оказало лишь локальную поддержку рынку нефти. В начале этой недели склонны ждать умеренного возвратного движения нефтяных котировок, с откатом фьючерса на Brent в середину диапазона 70-75 долл./барр.

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