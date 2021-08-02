ПСБ: ОФЗ завершили июль лучшей динамикой среди ЕМ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рост цен рублевых гособлигаций продолжился. Доходность 10-летних ОФЗ 26235 снизилась до 6,84% (-3 б.п.). За всю прошлую неделю доходность 10 летнего бенчмарка снизилась на 14 б.п., а за июль – на 36 б.п. Российские длинные гособлигации завершили июль лучшей динамикой среди развивающихся стран. Инвесторы позитивно оценили усилия ЦБР по снижению инфляции за счет ужесточения денежно-кредитной политики. Также спрос на ОФЗ поддерживается высокими ценами на нефть и газ, что обеспечивает исполнение федерального бюджета с профицитом. Июль оказался неоднозначным для ЕМ из-за роста заболеваемости Covid-19 и снижения склонности к риску на глобальном рынке. Доходность локальных 10-летних гособлигаций Индонезии снизилась до 6,3% (-29 б.п.), Колумбии – до 6,9% (-12 б.п.), Мексики – до 6,9% (-8 б.п.). При этом 10-летки Бразилии выросли в доходности до 9,5% (+54 б.п.), Турции – до 16,5% (+23 б.п.), Индии – до 6,2% (+16 б.п.).

В начале этой недели для локальных гособлигаций ЕМ формируется противоречивый внешний фон. Снижение доходности UST-10 до 1,22% (-5 б.п. за прошлую неделю) и ослабление ожиданий сворачивания монетарных стимулов США поддерживают спрос на облигации ЕМ. Также позитивным фактором выступают ожидания принятия пакета бюджетных стимулов в США на развитие инфраструктуры и принятия МВФ программы заимствований для ЕМ на 230 млрд долларов для борьбы с Covid-19. В то же время из-за роста заболеваемости Covid-19 и слабых PMI обрабатывающих отраслей Китая снижается склонность к риску, валюты ЕМ и нефть под давлением. При такой конъюнктуре внешних рынков ожидаем стабилизации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,8 – 7,0% годовых.

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