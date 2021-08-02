ПСБ: По состоянию на утро понедельника на мировые рынки вновь вернулся умеренно-позитивный настрой

Сегодня мы не ожидаем значительной динамики на рынках валют, ждем сохранения доллара у нижней границы нашего целевого диапазона 73,0-75,1 рублей

Полагаем, что индекс МосБиржи в начале торгов будет тяготеть к снижению, однако в дальнейшем вернется к росту, сегодня ожидаем уровень 3750-3800 пунктов

Ждем стабилизации доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 6,8 – 7,0% годовых.

Чистая прибыль ВТБ (ПОКУПАТЬ) по МСФО в 1 полугодии 2021 года выросла в 4 раза, до 171 млрд руб. (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Росту прибыли банка способствовало увеличение кредитного портфеля, особенно в рознице, наращивание транзакционного бизнеса и сокращение расходов на резервирование потерь. Банк повысил прогноз по прибыли в 2021 году до 295 млрд руб. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 0,059 руб. на акцию

Совет директоров ТМК рекомендовал выплатить акционерам по итогам первого полугодия рекордные дивиденды в размере 17,71 руб. на акцию (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы смотрим позитивно на данную новость и на компанию ТМК. Данное событие будет стимулировать спрос у инвесторов до закрытия реестра, так как данные див выплаты выше предыдущих как минимум в два раза, а также ожидаем улучшения операционных и финансовых показателей из-за избытка капитала в компании.

ПАО «Промсвязьбанк»