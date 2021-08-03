«Фридом Финанс»: В ожидании принятия инфраструктурного пакета

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 30 июля американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 0,54%, до 4395 пунктов, Nasdaq скорректировался на 0,71%, Dow Jones просел на 0,42%. В лидерах роста оказались сектора материалов (+0,40%) и недвижимости (+0,32%). Хуже рынка торговались представители отрасли циклических потребительских товаров (-2,77%), а также энергетические компании (-1,76%).

Акции производителя медицинского оборудования DexCom (DXCM: +13%) выросли на фоне сильных квартальных результатов и ожиданий запуска нового устройства-датчика G Отчет производителя микропроцессоров KLA (KLAC: +9%) превзошел ожидания. Кроме того, были увеличены дивиденды и объявлена новая программа обратного выкупа акций. Финансовые результаты IT-гиганта Amazon (AMZN: -7,6%) разочаровали инвесторов ввиду замедления темпов роста выручки, а также понижения гайданса на следующий квартал.

После негативной динамики, отмечавшейся на фондовом рынке США в пятницу, мы ожидаем усиления активности инвесторов ввиду того, что вскоре, вероятно, будет принят законопроект об инфраструктурных реформах. Так, в воскресенье сенаторы вносили последние исправления в программу на $1 трлн. Один из лидеров демократов Джо Манчин отметил, что законопроект объемом около 2700 страниц будет принят уже на этой неделе и новые стимулы зададут тренд развития на ближайшие 5-10 лет. Финальный объем инвестиций был увеличен за счет согласования новых расходов на сумму $550 млрд. Из данных средств будет финансироваться строительство мостов и дорог, железнодорожной инфраструктуры, систем водоснабжения и водоотведения, а также развитие сетей общественного транспорта.

За последнюю неделю средний семидневный показатель, отражающий число новых случаев заражения коронавирусом в США, увеличился на 60 %, впервые с февраля превысив 100 тыс. Такой рост заболеваемости обусловлен распространением штамма «дельта», а также ослаблением карантинных ограничений и снижением мер предосторожности. В то же время ситуация не вызывает обеспокоенности ввиду высоких темпов проводимой вакцинации. Как следствие, риск введения карантинных мер невелик и рынки не подвергнутся значительному давлению в этой связи.

Азиатские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,06%, китайский CSI 300 поднялся на 2,55%, японский Nikkei 225 прибавил 1,82%. EuroStoxx 50 повышается на 0,79%. Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис составляет 1,23%. Цена на фьючерс Brent выросла до $76,33 за баррель. Золото торгуется вблизи $1812 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4390–4440 пунктов.

Сегодня ожидается публикация индекса деловой активности в производственном секторе (PMI). Консенсус предполагает небольшое повышение показателя до 60,9 пункта по сравнению с предыдущей отметкой в 60,6 пункта.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 52, отражая небольшое улучшение настроений инвесторов.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка немного скорректировался. Индикатор RSI продолжает формировать тройную «медвежью» дивергенцию, угрожая краткосрочной коррекцией, но для реализации негативного сигнала индекс широкого рынка должен опуститься ниже поддержки, расположенной на отметке 4370 пунктов. Однако, пока этот уровень удерживается «быками», склонность бенчмарка к росту будет сохраняться.

3 августа квартальные результаты опубликует крупный разработчик игр Activision Blizzard (ATVI). Согласно консенсус-прогнозу, выручка может снизиться на 9-10% г/г из-за высокой базы аналогичного периода 2020-го на фоне пандемии. Как следствие, нормализация игровой активности вполне ожидаема. Скорректированная EPS, согласно общерыночным ожиданиям, составит $0,76 против $0,97 годом ранее. В фокусе внимания инвесторов — скандальная история о сексуальных домогательствах в компании и другие жалобы работников на корпоративную культуру. Игрокам рынка будет важно получить ответ на вопрос о том, как бойкоты сотрудников повлияют на план релизов игр, поскольку, по сообщениям СМИ, работа над некоторыми проектами была приостановлена. Данный отчет и прогнозы менеджмента могут определить динамику акций и других игровых компаний, финансовые результаты которых также будут представлены на этой неделе (EA, TTWO, ZNGA).

4 августа будет опубликован отчет за апрель-июнь американского автопроизводителя General Motors Company (GM). Консенсус-прогноз FactSet закладывает рост выручки на 78%, до $29,9 млрд, и увеличение EPS до $1,36 против отрицательных $0,50 за аналогичный период прошлого года. Стоит отметить, что такая агрессивная динамика в годовом выражении связана с эффектом низкой базы, поскольку на второй квартал прошлого года пришелся разгар пандемии. С пика четвертого квартала 2020-го падение выручки, по данным FactSet, может составить 20%. На общее снижение ВВП наложилась проблема дефицита чипов, которая заставила автопроизводителей, в том числе General Motors, приостановить производство на некоторых заводах. Таким образом, одним из важнейших моментов предстоящего релиза станут комментарии менеджмента по поводу урегулирования этого вопроса и гайданс на полный 2021 год.

4 августа также представит квартальные результаты сервис поиска и бронирований отелей Booking (BKNG). Ожидается, что выручка вырастет на 200% г/г за счет эффекта низкой базы, но будет примерно на 50% ниже результата за аналогичный период 2019 года. Скорректированная EPS, согласно консенсус-прогнозу FactSet, останется на отрицательной территории, но значительно улучшится с прошлогодних -$10,81 до -$1,98. С большой долей вероятности можно ожидать, что в обозримом будущем компания больше не будет генерировать убыток, а ее маржинальность начнет расти. Важным аспектом релиза станут комментарии руководства относительно того, как распространение штамма «дельта» влияет на динамику бронирований. Отмечаем, что ожидания по темпам восстановления выручки в следующем квартале практически не изменились за последний месяц, несмотря на ухудшение эпидемической ситуации в США. Мы рассматриваем это как позитивный фактор.