«Фридом Финанс»: Акции Газпрома могут пойти в рост

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя началась на положительной территории. Индекс Мосбиржи подобрался к отметке 3800 пунктов. Лидерами роста на новости о дивидендах стали акции Казаньоргсинтеза (+26,61%). Аутсайдерами среди наиболее ликвидных бумаг оказались бумаги Fix Price (-2,82%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73.

Газ в Европе дорожает. Спотовые цены вблизи $500 за тыс. куб. м, форвардные — на уровне $525. Основным драйвером роста выступил высокий спрос на фоне жаркой погоды. Но в целом газ дорожает ввиду усиления спроса в Азии, где цены сейчас выше. Китай пытается бороться с перегревом экономики, в том числе за счет регулирования цен, но комфортная монетарная политика, а также обширные планы по строительству формируют высокий спрос на промышленные ресурсы. Новость об отказе Газпрома бронировать дополнительные транспортные мощности спровоцировала скачок цен. Впрочем, на наш взгляд, это не создаст дефицита на рынке, тем более что речь идет о будущих поставках. Поставщики способны удовлетворить спрос. Мы полагаем, что нынешние цены не отыграны в достаточной мере, поэтому при условии благоприятной общерыночной динамики котировки Газпрома достигнут 308 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке в фокусе операционные результаты Полюса (-0,36%). Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3750-3800 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 73-74.