ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня останется в диапазоне 3750-3800 пунктов в ожидании стабилизации рынка нефти

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Мировые фондовые рынки начали август повышением, несколько омраченным волной фиксации прибыли на товарных рынках. Более сильно вчера смотрелись развивающиеся рынки: индекс MSCI EM прибавил 1,2%, отыграв большую часть пятничных потерь, причем в лидерах роста оказался китайский рынок акций, среагировавший на смягчение политики властей в отношении IPO китайских компаний за рубежом. На приближение промышленных PMI в Китае к нейтральному уровню (официальный PMI, вышедший в выходные, и PMI от Caixin составили 50,4 и 50,3 пунктов соответственно, выйдя на минимумы более чем за год) рынки ЕМ особого внимания не обратили. Однако эти данные привели к усилению коррекционных настроений на товарных рынках, в первую очередь на рынке нефти, где цены на Brent потеряли 4,5%. Негатива добавила и публикация ISM в промышленности США за июль – данный показатель составил 59,5 пунктов, опустившись ниже 60 пунктов впервые с февраля, не оправдав ожидания и заставив опасаться торможения деловой активности. А также заявления представителей ФРС о возможности начать сворачивать стимулы уже с октября в случае сохранения сильного прироста числа новых рабочих мест в стране. В результате в ходе торгов в США инвесторы предпочли неагрессивно фиксировать прибыль в циклических секторах, уведя в небольшой «минус» индексы S&P500 (-0,2%) и Dow Jones IA (-0,3%).

По состоянию на утро вторника настроения на мировых рынках мы оцениваем как смешанные. Ключевые азиатские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику. Под умеренным давлением остаются цены на ключевых товарных рынках. А вот фьючерсы на американские индексы подрастают. Сегодня день достаточно скудный с точки зрения экономических новостей. Поэтому мы ждем сегодня сохранения сдержанной динамики глобальных рынков, находящихся в ожидании завтрашней публикации значимых данных по экономике. В их числе, в первую очередь, страновые PMI в секторе услуг и оценка прироста рабочих мест в CША от ADP.

Российский фондовый рынок начал август умеренным ростом основных индексов. Индекс МосБиржи (+0,4%) вновь, третий день подряд, пытался вернуться выше отметки 3800 пунктов, однако остался чуть ниже ее. Сдержало рост рынка усиление коррекционных настроений на товарных рынках, способствовавшее разнонаправленной динамике акций металлургического и горнодобывающего сектора (НорНикель: -0,1%; Северсталь: -0,7%; НЛМК: -0,6%4 ММК: +0,5%; ТМК: +2,2%; Распадская: +2,4%) и нефтегазовой отрасли (Газпром: -0,2%; НОВАТЭК: -0,5%; Сургутнефтегаз: +0,4%; Роснефть: +0,8%; Татнефть: +0,6%). Неплохо смотрелись лишь акции финсектора, где ключевые бумаги подорожали, правда, умеренно. В лидерах роста среди ликвидных бумаг - Нижнекамнефтехим (+10,2%), а также бумаги ГК ПИК (+2,3%), обновившие исторические максимумы, и пытающиеся восстановить свои позиции перед скорой отчетностью акции генкомпаний, подконтрольных ГЭХ (Мосэнерго: +2,2%; ТГК-1: +2,3%). Учитывая сохранение инерционного давления на рынке нефти, сегодня индекс МосБиржи может остаться в диапазоне 3750-3800 пунктов.

ПАО "Промсвязьбанк"