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ПСБ: ОФЗ умеренно снижаются в цене после двухнедельного роста

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 1 - 3 б.п. Давление на котировки рублевых гособлигаций оказывало снижение нефтяных цен (баррель Brent снизился до 72,9 долл.) и ослабление склонности к риску на глобальном рынке из-за роста заболеваемости Covid-19. На опасениях замедления восстановления мировой экономики доходность UST-10 вчера снизилась до 1,18% (-4 б.п.).

Сегодня с утра цены на нефть продолжают снижение, что формирует негативный фон для сегмента рублевых гособлигаций. Преобладание негативных настроений может способствовать движению доходности 10-летних ОФЗ к 6,9% годовых (+4 б.п. к вчерашнему закрытию).

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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